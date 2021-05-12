Mickey Rourke sería desalojado. El mal momento de la estrella, que reapareció irreconocible

En las décadas del 80 y 90 el nombre de Mickey Rourke correspondía al de un actor elogiado por su versatilidad interpretativa, también era boxeador y muchas mujeres lo veían como un símbolo sexual. La película ‘Nueve semanas y media’, junto a Kim Basinger, sin duda, contribuyó a esa imagen.

En el nuevo siglo, Rourke se vio envuelto en noticias relacionadas con conflictos personales incluyendo acusaciones de maltrato o detención por conducir ebrio.

Vino un receso interpretativo y luego, regresó a la actuación. Recientemente, fue el villano Ivan Vanko (Whiplash) en ‘Iron Man 2′.

Actualmente la imagen de Rourke de 75 años está muy alejada del glamur y la elegancia que suele acompañar a aquellos actores veteranos que viven en mansiones en retiros tranquilos.

La mala hora del actor Mickey Rourke, de ‘Iron Man 2′

Según TMZ, el actor que reside en Los Ángeles y paga renta, enfrenta un desalojo, por falta de pago. Según el medio, el pasado 18 de diciembre recibió el anuncio que le daban tres días para pagar su deuda de alquiler. Posteriormente, confirmaron que el actor no cumplió el plazo estipulado, por lo cual era inminente el desalojo.

El actor suma una deuda de 59.100 dólares, aproximadamente 220 millones de pesos colombianos. Esto sin contar la compensación que pide el propietario del inmueble, Eric Goldie, para cubrir honorarios legales y posibles daños.

Este viernes 2 de enero, Mickey fue visto en la entrada de la mencionada casa recogiendo bolsas con alimentos y visiblemente desmejorado. Las imágenes dan cuenta de que el actor aún reside en ese domicilio, pero la apariencia deteriorada se ha vuelto la noticia para los medios de entretenimiento estadounidense.

Recordemos que ya el actor había vivido un conflicto similar cuando residía en Nueva York. En el año 2017, el propietario del departamento que ocupaba lo demandó por el no pago de 30 mil dólares de renta.

La más reciente aparición en pantalla del actor fue en el reality Gran hermano, de Reino Unido, versión celebridades, donde llegó a un acuerdo para su salida, luego de pronunciar palabras fuertes y mostrar lo que se señaló como “conducta inaceptable”.

Durante su estancia en el formato, dejó al descubierto duros aspectos de su vida y crianza, que lo marcaron y dejaron traumado. Rourke fue víctima de violencia por parte de su padrastro, quien también maltrataba a su madre. Mickey padeció una niñez en un ambiente hostil.

