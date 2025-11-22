Así reaccionó Giovanny Ayala tras la liberación de su hijo. Primeras fotos de Miguel Ayala

En las últimas horas, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó ante la opinión pública que Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja, fueron liberados a través de una operación de rescate realizada por el Gaula de la Policía Nacional.

“Estoy llamando a Giovanny Ayala para decirle que su hijo fue liberado. Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”, dijo.

Las autoridades lograron liberar al cantante y a Pantoja luego de interceptar a los captores en una zona rural del Cauca. Durante dos semanas se llevaron a cabo intensas jornadas de inteligencia y seguimiento operativo para lograr este resultado.

¿Qué pasó con el hijo de Giovanny Ayala? Declaraciones del cantante

El pasado 18 de noviembre, los artistas se dirigían por la carretera Panamericana entre Popayán y Cali, cuando hombres armados los interceptaron y, posteriormente, los retuvieron.

A través de redes sociales, en medio de la angustia y la incertidumbre, el intérprete de Anoche la escribí pidió ayuda a las autoridades, amigos y seguidores para dar con el paradero de su hijo. Finalmente, hace unos minutos fue contactado por teléfono por el ministro de Defensa, quien le dio la buena noticia. Con gran emoción, el artista dijo: “Muy feliz de escuchar esta noticia. Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a toda la fuerza pública”.

El funcionario agregó: “Dios los bendiga, confíen en nosotros. Le dije que lo primero era proteger la vida de su hijo, y reitero la invitación a que todos denuncien, permanezcan alertas y nos entreguen información para recuperar a los secuestrados sanos y salvos”.

Miguel Ayala fue secuestrado el pasado 18 de noviembre. Fotografía por: Archivo Particular

De igual manera, Sánchez reveló algunos detalles de las condiciones en las que se encontraban el joven artista y su mánager. “Prácticamente los tenían en condiciones infrahumanas, pero se encuentran en buenas condiciones físicas. Básicamente estaban escondidos en el monte, en carpas improvisadas y casi a la intemperie. Estaban sometidos al terror de que los asesinaran si no pagaban el dinero exigido por su liberación”.

En las imágenes del Gaula, se observa a los dos rescatados sonrientes bajo una de las carpas improvisadas en medio de la selva. Las redes sociales se han inundado de mensajes: “Bendito Dios”, “gracias al arduo trabajo de la fuerza pública”, “lo más importante es que están vivos y fueron rescatados”, “Gracias a Dios otra familia puede estar unida en estas fiestas”, “qué buena noticia”.