Miguel Bosé en Medellín: fecha, precios de las boletas y más del concierto

La productora Forward Music confirmó que Miguel Bosé llegará a Colombia el próximo año para brindar un concierto en Medellín. “Medellín se prepara para celebrar lo importante: el reencuentro con Miguel Bosé. El artista que ha marcado generaciones, el dueño de himnos eternos y momentos imborrables vuelve a la ciudad que siempre lo ha llevado en el corazón”, se lee en redes sociales. Desde el 2017, cuando vino con su gira Estaré, el intérprete de Amante bandido no visita la capital antioqueña.

¿Cuándo es el concierto de Miguel Bosé en Medellín?

El show está programado para el 14 de marzo del 2026 en el Centro de Eventos La Macarena, en Medellín. Importante Tour marca el regreso a los escenarios del cantante, quien enfrentó en los últimos años algunos inconvenientes personales y profesionales, entre ellos, un problema de salud que afectó su voz, la muerte de su madre a causa del covid-19 y unas polémicas declaraciones por cuestionar la fiabilidad de las vacunas y la pandemia.

El 21 de agosto del 2023 fue víctima de un violento atraco en su casa en México, donde, según él, fue retenido por varias junto a su familia por “un comando de 10 sujetos armados”, mientras extraían de su casa objetos de gran valor. Debido a todos esos sucesos, el artista estuvo alejado de los escenarios hasta finales del año pasado cuando anunció su Importante Tour, que incluye países como México, España y Colombia.

Precios de las boletas para el concierto de Miguel Bosé en Medellín

De acuerdo con Taquilla Live, la Etapa I para la venta de las boletas inició desde el día martes 30 de Septiembre de 2025 a las 11:00 a.m, y va hasta el día miércoles 14 de Enero 2026 a las 11:59 p.m, o hasta agotar el aforo.

Platea preferencial: $638.000

Platea VIP: $592.000

Palco callejón: $546.000

Palco presidencial: $453.000

Gradería preferencial: $361.000

Gradería general: $259.000

Una vez se complete el aforo de la Etapa I, o desde el día jueves 15 de Enero de 2026 a las 12:00 a.m. hasta el día del evento, o hasta agotar el aforo disponible, inicia la Etapa II.

Platea preferencial: $797.000

Platea VIP: $740.000

Palco callejón: $682.000

Palco presidencial: $566.000

Gradería preferencial: $451.000

Gradería general: $324.000

En su paso por el Festival Cordillera, en Bogotá, el artista español afirmó: “Tuve que anclarme a las tablas del escenario porque la energía de una armada de 50.000 personas me tiraba pa’ trás. Era un empuje tangible, físico, como hacía tiempo no sentía... Gracias, Bogotá, gracias, Colombia. Nos volvemos a ver en marzo 2026. Todo mi amor".