Miguel Bueno confiesa miedo a enamorarse: “Me he sentido así muchas veces”

‘Miedo al Amor’ es el más reciente sencillo del cantante Miguel Bueno, a quien el año pasado vimos en ‘La casa de los famosos’ en calidad de participante y este 2025 acudió a una de las fiestas tradicionales de sábado del reality a animar a las celebridades en competencia.

En esta ocasión, Bueno canta junto a Elkno en un tema con letra romántica donde fusiona el reggae con lo urbano.

El título del sencillo es más que diciente y Miguel reveló a Vea que en esta oportunidad quiso hablarle a los que, como él, en alguna oportunidad han tenido miedo de volver a dejarse llevar por el amor.

“Cuando hacíamos la canción, lo pensábamos, es algo que todos pasamos, es algo muy común que le tengamos miedo al amor o que le hayamos tenido miedo al amor en algún momento”, dijo el artista de 24 años que no ha experimentado esa sensación solo una vez, sino varias. “Por una persona que llegó y simplemente no resultó como tú querías, por alguien que no te dio el lugar que tú querías o como tú lo esperabas, alguien que no te amó bien, no te dio el amor que tú querías o no te valoró. De pronto ni siquiera tienen que ser relaciones serias, sino que de pronto un casi algo también hace tenerle miedo al amor, eso pasa mucho”.

Bueno pensó en que su canción fuera la invitación a creer en el amor las veces que sean necesarias. “Amar es muy bonito e independientemente de que pasen cosas, pues también hay personas que llegan a nuestras vidas, a reconstruir y a curar lo que no dañaron. Y creo que eso es algo muy valioso en nuestras vidas y al final, pues las experiencias son las que hacen de nuestra vida algo especial e inolvidable; a la final el amor es lo que nos mueve a todos”.

Miguel Bueno cree que hay que enamorarse las veces que sean necesarias

Sobre cuando fue la última vez que lo invadió ese temor, Miguel explicó. “Ha sido por momentos. Siento que es muy relativo como uno se siente de una semana a otra, todo puede cambiar. Yo por lo menos me he sentido así, muchas veces. Es algo que va y viene, . Hay momentos donde uno dice ‘ay qué rico amanecer arrunchado’; en otros, ‘qué rico, no sé, estar tranquilo’. Ahora es algo que no meinquieta. Cuando llega esa persona que viene a a cambiarte el mundo, a cambiarte la vida, a enseñarte, a amar otra vez, a hacer esa curita en el corazón que uno necesita, pues simplemente pasa y ya. Considero que hay que enamorarse las veces que sean necesarias, aunque sea arriesgado y no se sepa el resultado”.

Finalmente, el artista aseguró que en su filosofía de vida el miedo también es importante. “Siento que también hacer las cosas con miedos funcionan no solamente en el amor sino en todo. Arriesgarse, confiar. Creo que todo ese aprendizaje termina yendo a la persona que uno llega a ser”.De momento está solo y sin expectativas para él es mejor dejarse sorprender: “Estoy simplemente como dejándome sorprender. Siento que cuando uno dice que está buscando el amor o buscando a esa persona no llega o no aparece. Estoy más bien como como tranquilo, muy enfocado. Obviamente en mi trabajo, priorizando todo lo que tiene que ver con mi carrera, con mi música”, dijo.

