Miley Cyrus contó que su inusual voz es por trastorno que padece ¿de qué se trata?

La cantante Miley Cyrus se ha convertido en una vocera de las mujeres, ya que en sus canciones habla de lo que le pasa en su vida, sin temor. Para algunos es la versión anglo de Shakira. Actualmente se prepara para el lanzamiento de su álbum Something Beautiful.

Recientemente, la también actriz, que se hizo famosa inicialmente protagonizando la serie de televisión Hannah Montana, habló sobre aspectos inéditos de su vida personal en charla con el espacio The Zane Lowe Showde Apple Music.

Hannah Montana padece de edema de Reinke

También mencionó de que la particular voz grave, alabada por muchos es el resultado de una compleja condición que padece. Se trata de un edema de Reinke, un trastorno que genera inflamación en las cuerdas vocales y que le fue diagnosticado hace ya varios años junto con un pólipo en esa área. “Tuve el edema de Reinke, que es algo que se llama un maltrato de las cuerdas vocales... Y tener 21 años y trasnochar de fiesta después de cada concierto no ayuda. Pero, en mi caso, tampoco lo causa”, mencionó al tiempo que confesó que en su juventud tuvo algunos hábitos no tan sanos que contribuyeron con la situación.

Aunque el edema no es una condición maligna, por lo mencionado por la cantante, sí causa molestia.

¿Por qué Miley Cyrus no se opera el pólipo de su garganta?

Sobre el pólipo en sus cuerdas, reveló que no quiso extirparlo ya que hoy en día cree que este hace parte de su “anatomía” y de alguna manera le dan una esencia particular. Quitarlo podría alterar su voz.

En ese orden de ideas, prefiere la incomodidad que representa su situación.

“Es extremadamente difícil actuar con él”, refiriéndose al esfuerzo que le genera la interpretación con su afectación en las cuerdas. También explicó que es por ello que no sale de gira como quisiera, pues es consciente de que debe cuidar su salud.

Miley Cyrus sufrió emergencia médica y quiso retirarse

Adicionalmente, contó que a comienzos del 2023 pensó en retirarse definitivamente tras sufrir una emergencia médica que la llevó a experimentar dolorosos intensos. Fue en medio del show de Año Nuevo de ese año, en el cual estaba con la cantante Dolly Parton cuando se le estalló un quiste ovárico.

La situación resultó “bastante traumática” y a pesar del dolor ella sabía que debía continuar el show, por lo que sus seguidores esa noche no supieron que enfrentaba tal malestar. Después de ser atenida fue aconsejada de que se tomara un tiempo y así lo hizo.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento