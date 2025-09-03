Miss Amazonas 2025 respondió a críticas en redes: “quiéranme por mi personalidad”

El estreno de Miss Universe Colombia, el reality, de RCN Televisión que busca elegir a la nueva representante de Colombia para el certamen de belleza Miss Universe, ha sido tendencia por la participación de algunas candidatas que quieren llevar la banda en próximo 21 de noviembre en Tailandia.

¿Qué pasó con Rebeca Castillo, Miss Amazonas 2025?

Una de las candidatas más controversiales ha sido Rebeca Alejandra Castillo Cruz, quien representa al departamento del Amazonas. La estudiante de Ciencias políticas de 19 años ha sido señalada por algunos internautas de no tener la preparación necesaria para ser parte de un concurso de belleza.

“Esto de “mujer real” todas son reales sí, pero un formato internacional al que apuntan desde la hegemonía y unos cánones de bellezas ya impuestos hay que reconocer que con ella nos pegamos es más, ni vamos”, “muy linda, se ve joven, lo más idóneo era mandarla a que se preparara más y luego volviera”, “su belleza y su autenticidad no son cuestionables. Sin embargo, me parece que no se puede cometer el error de por incluir acepten niñas que no estén preparadas física y mentalmente”.

En uno de sus videos de presentación para el reality, Rebeca dijo: “Todas somos preciosas exactamente como somos, pero me cuesta ver belleza en mí porque básicamente toda la vida me han dicho que soy fea. A mí realmente me gusta como soy”.

Rebeca Castillo ha dividido opiniones en redes sociales por su participación en el reality Miss Universe Colombia. Fotografía por: Cortesía RCN

“No soy Miss perfección”: Rebeca Castillo, Miss Amazonas 2025

Debido a las múltiples críticas que ha recibido, la joven usó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje. A través de un video, dijo: “Quiero que sepan que yo soy consciente que yo no estoy muy preparada para un reinado de esos, que he pagado las consecuencias de ello, pero quiero decir de alguna manera que muchas de las cosas que han pasado hasta ahora en el reinado que yo he hecho, que yo Rebeca Castillo, con 19 años, voy a decir, no todo el mundo admite sus errores y no todo el mundo admite que se equivocó y yo admito que me equivoqué“.

De igual manera, agregó: “Entonces quiero decir una cosa, muchas de las cosas que yo he hecho me dan cringe, esta vaina de: ‘hola, soy Rebeca, soy Miss Amazonas y me considero alguien divertida y especial’, me da pena, me da cosa, yo entiendo por qué dije eso. Algo que quiero que ustedes entiendan es que yo no soy Miss Perfección, nunca voy a ser eso. Yo acepto críticas constructivas, yo acepto que muchas de las cosas que van a aparecer ahí no son las mejores, uno no puede retroceder el tiempo, pero me voy a volver influencer porque algo que aprendí en este mes y medio es que hay que sacarle provecho a las cosas y cuando la vida te da limones, tienes que hacer limonada y si no me quieren por mi físico, que está difícil, estoy haciendo ejercicio, estoy corriendo todos los días, quiéranme por mi personalidad que yo sé que es rara".

También publicó una historia donde escribió: “El bullying y las críticas no me detuvieron. Hoy transformo el dolor en fuerza y sueños grandes”.