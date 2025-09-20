Miss Amazonas se hizo procedimiento estético tras salir del reality. Así quedó

Hace unas semanas, el nombre de Rebecca Castillo se convirtió en tendencia por su participación en Miss Universe Colombia, el reality de RCN que elegirá a la nueva soberana de la belleza que representará al país en Miss Universo 2025 que se realizará en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia, el 21 de noviembre.

¿Qué pasó con Rebecca Castillo, Miss Amazonas?

Su participación en el reality causó polémica en redes sociales, pues para muchos internautas, la joven de 19 años no cumplía con los estándares para un concurso de belleza. Fue tanta la presión que Castillo terminó renunciando, de acuerdo con lo que dijo, por su bienestar emocional.

Rebeca Castillo dividió opiniones en redes sociales por su participación en el reality Miss Universe Colombia. Fotografía por: Cortesía RCN

“La decisión de mi renuncia fue completamente personal. No me sentía preparada y comprendí que aún necesito más tiempo y formación. Tomé la decisión de dejar mi banda porque no deseo ser una reina sin preparación; quiero hacer las cosas bien, con disciplina y entrega. Quiero dejar claro que no fue por críticas ni comentarios en redes. En ese momento nadie sabía de mi participación, más allá de mi familia. Fui con el apoyo incondicional de mis padres y con la ilusión de vivir una experiencia que guardaré para siempre”, dijo en sus redes.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Así quedó Miss Amazonas tras reciente procedimiento estético

Esta semana, la estudiante de Ciencias Políticas, sorprendió al mostrar en sus redes sociales que se hizo un retoque estético. Se trata de un diseño de sonrisa, que según ella, le devolvió la seguridad: “Les comparto que mi seguridad creció aún más gracias al hermoso trabajo de la doctora. Me siento feliz de llevar mi mejor sonrisa a cada escenario de mi vida”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En redes sociales los internautas han dejado sus impresiones: “Bravo Rebecca siga para adelante”, “ella tiene una gran personalidad”, “quedó linda”, “emocionado de ver tu proceso”, “futura reina”, “sigue luchando por tus sueños. Tienes derecho”, “divina”, “muy auténtica”, “seguiré todo el proceso”. La profesional que la atendió dijo: “Rebeca es una mujer increíble, llena de metas y fuerza. Después de su paso por el reality de Miss Universe, nos eligió para resaltar aún más su belleza, con un diseño de sonrisa pensado para ella”.