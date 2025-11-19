Miss Jamaica reaparece desde el hospital tras accidente en Miss Universo: “lo cambió todo”

El 19 de noviembre del 2025, un día antes de la coronación oficial de la nueva Miss Universo, que se llevaba a cabo en Tailandia, la representante de Jamaica Gabrielle Henri, sufrió una aparatosa caída durante el desfile al caer por un agujero que había en el escenario. La candidata fue llevada de inmediato a urgencias y fue atendida por varias semanas en el Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia.

El fin de semana posterior al accidente la familia emitió un comunicado donde explicó que la reina no estaba tan bien como pensaba al principio y que necesitaría tiempo par recuperarse. Posteriormente trascendería que sufrió una lesión cerebral.

Luego, la organización facilitó un vuelo de repatriación. El propietario de Miss Universo Ricardo Rocha explicó que Miss Universo cubriría todos los gastos derivados del tratamiento y cuidados de la reina.

Ahora, casi tres meses después del accidente Henri reaparece en su cuenta de Instagram y explica cómo ha sido este proceso.

¿Miss Jamaica sigue en el hospital?

“Esta temporada ha redefinido para mí la restauración y la renovación. En un momento en el que solo quería representar a Jamaica al máximo, me enfrenté a la lesión más inesperada de mi vida. Lo cambió todo. Sin embargo, he aprendido que una caída puede revelar una fuerza profunda que desconocías. Mi mayor fortaleza ha sido elegir levantarme, incluso mientras sigo el camino”, indicó la doctora Henri, apoyada en imágenes en el hospital donde al parecer ha permanecido en este tiempo de recuperación.

“Estoy profundamente agradecido a los profesionales de la salud que siguen guiándome. Desde neurocirujanos y neurólogos hasta enfermeras y fisioterapeutas, en Tailandia y Jamaica, cada uno ha desempeñado un papel vital. Su atención, precisión y constante aliento me han sostenido en momentos de incertidumbre. Se necesita intención para estar al lado de alguien en su punto más bajo y ayudarlo a avanzar, paso a paso, hacia su máximo potencial. Este período me ha dado espacio para reflexionar. Sé que mi historia aún se está desarrollando. Lo que sucedió no fue el final; marcó el comienzo de construir un legado más sólido, creando impacto y dejando una huella significativa. Sigo comprometido a enorgullecer a mi país e inspirar a cada persona que encuentro en el camino. Que este capítulo, y el trabajo que aún se realiza en él, sirvan como testimonio de resiliencia y determinación”, terminó diciendo la candidata al reinado que también compartió una instantánea en su tiempo de terapia.

“Te quiero mucho, hermana. Eres fuerte, eres valiente, y siempre estás en mis oraciones. Dios te bendiga siempre” escribió Fátima Bosch la mexicana que ganó el concurso en 2025 y cuya elección causó controversia.

