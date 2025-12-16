Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

Estado de salud de Miss Jamaica: reapareció en silla de ruedas tras fuerte lesión cerebral

Luego de casi un mes de terapia intensiva por la fuerte caída que sufrió en Miss Universo 2025, la reina de belleza dejó Tailandia y regresó a su país. Imágenes.

Por Cindy Katerine Martínez López
16 de diciembre de 2025
Luego de casi un mes de terapia intensiva por la fuerte caída que sufrió en Miss Universo 2025, la reina de belleza dejó Tailandia y regresó a su país. Imágenes.
Fotografía por: Instagram

El pasado 19 de noviembre, Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, causó conmoción tras sufrir una “hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, mientras desfilaba en una de las pasarelas de Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo que se llevaba a cabo en Tailandia. La reina cayó del escenario durante la ronda preliminar de vestido de noche. Inmediatamente fue retirada del lugar y llevada a un centro médico donde permaneció en cuidados intensivos.

¿Qué pasó con Miss Jamaica?

La modelo estuvo hospitalizada durante casi un mes en Bangkok, Tailandia, en condición crítica, bajo monitorización neurológica constante y atención especializada durante las 24 horas del día. Hace unas semanas, la organización de Miss Universo informó que Gabrielle sería trasladada a su país de origen: “Gracias a Dios, nuestra Miss Universe Jamaica se está preparando para regresar a casa. A todos quienes se preocuparon por su salud, muchas gracias por su apoyo con oraciones”, dijo Raúl Rocha, propietario de Miss Universo.

@latinus_us

Miss Jamaica sufre caída durante pasarela en preliminar de Miss Universo 2025. #Latinus #InformaciónParaTi

♬ original sound - Latinus - Latinus

Miss Jamaica en silla de ruedas

En las últimas horas, diferentes redes sociales comenzaron a circular unas imágenes de la representante de Jamaica en silla de ruedas tras el retorno a su país. El periodista Damion Mitchell informó que la exparticipante de Miss Universo fue recibida en el Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.

Vínculos relacionados

Este es el último parte médico de Miss Jamaica: “hemorragia intracraneal”
Estado de salud de Miss Jamaica tras caída: ¿Sigue en UCI? Hay nuevo parte médico
Miss Jamaica sufrió dramática caída en pleno desfile de Miss Universo: Video

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Al parecer, la modelo descendió del avión en silla de ruedas, pero posteriormente habría sido trasladada en una ambulancia a un hospital cercano donde permanece bajo la supervisión de profesionales de la salud, entre ellos un neurólogo: “La Dra. Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica, se encuentra ingresada en un hospital del área corporativa bajo la supervisión de un neurólogo. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston con escolta médica la noche del jueves. Su madre y su hermana también estaban a bordo del vuelo procedente de Tailandia, que hizo escala en Estados Unidos. La Dra. Henry descendió del avión en silla de ruedas y posteriormente fue colocada en una camilla y trasladada a una ambulancia para su traslado al centro médico”, escribió el periodista Mitchell.

Hasta el momento, la exparticipante de Miss Universo no se ha referido al respecto. “Bendito Dios está bien”, “Dios continúe haciendo la obra en ella”, “siempre hermosa y regia con sus tacones saliendo como una reina”, “es un milagro de Dios”, “ella regia en tacones”, “qué bueno que esté bien”, “por fin puede volver a su tierra”, “Dios la bendiga”, pobrecita”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

Cindy Katerine Martínez López

Por Cindy Katerine Martínez López

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Sergio Arboleda con 10 años de experiencia en medios de comunicación, generación de contenidos digitales, reportería e investigación. cmartinez@elespectador.com
Temas:

Vea

Miss Universo 2025

Miss Jamaica

Estado de salud de Miss Jamaica

Qué le pasó a Miss Jamaica

Gabrielle Henry

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.