Estado de salud de Miss Jamaica: reapareció en silla de ruedas tras fuerte lesión cerebral

El pasado 19 de noviembre, Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, causó conmoción tras sufrir una “hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, mientras desfilaba en una de las pasarelas de Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo que se llevaba a cabo en Tailandia. La reina cayó del escenario durante la ronda preliminar de vestido de noche. Inmediatamente fue retirada del lugar y llevada a un centro médico donde permaneció en cuidados intensivos.

¿Qué pasó con Miss Jamaica?

La modelo estuvo hospitalizada durante casi un mes en Bangkok, Tailandia, en condición crítica, bajo monitorización neurológica constante y atención especializada durante las 24 horas del día. Hace unas semanas, la organización de Miss Universo informó que Gabrielle sería trasladada a su país de origen: “Gracias a Dios, nuestra Miss Universe Jamaica se está preparando para regresar a casa. A todos quienes se preocuparon por su salud, muchas gracias por su apoyo con oraciones”, dijo Raúl Rocha, propietario de Miss Universo.

Miss Jamaica en silla de ruedas

En las últimas horas, diferentes redes sociales comenzaron a circular unas imágenes de la representante de Jamaica en silla de ruedas tras el retorno a su país. El periodista Damion Mitchell informó que la exparticipante de Miss Universo fue recibida en el Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.

Al parecer, la modelo descendió del avión en silla de ruedas, pero posteriormente habría sido trasladada en una ambulancia a un hospital cercano donde permanece bajo la supervisión de profesionales de la salud, entre ellos un neurólogo: “La Dra. Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica, se encuentra ingresada en un hospital del área corporativa bajo la supervisión de un neurólogo. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston con escolta médica la noche del jueves. Su madre y su hermana también estaban a bordo del vuelo procedente de Tailandia, que hizo escala en Estados Unidos. La Dra. Henry descendió del avión en silla de ruedas y posteriormente fue colocada en una camilla y trasladada a una ambulancia para su traslado al centro médico”, escribió el periodista Mitchell.

Hasta el momento, la exparticipante de Miss Universo no se ha referido al respecto. “Bendito Dios está bien”, “Dios continúe haciendo la obra en ella”, “siempre hermosa y regia con sus tacones saliendo como una reina”, “es un milagro de Dios”, “ella regia en tacones”, “qué bueno que esté bien”, “por fin puede volver a su tierra”, “Dios la bendiga”, pobrecita”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.