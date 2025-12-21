Miss Jamaica se pronunció por primera vez tras su accidente en Miss Universo. Esto dijo

Durante varias semanas, la salud de Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo, generó gran incertidumbre, luego de la aparatosa caída que sufrió durante una de las pasarelas del certamen de belleza. La modelo cayó del escenario, por lo que tuvo que ser sacada de manera inmediata del recinto y llevada a un centro médico donde permaneció en cuidados intensivos debido a la complejidad de la caída. La médico de profesión sufrió una hemorragia intracraneal.

¿Qué dijo Gabrielle Henry, Miss Jamaica?

Hace unos días, se conocieron unas imágenes de la modelo regresando a su país. Henry apareció en silla de ruedas acompañada de su mamá y en equipo de Miss Universo que la acompañó durante todo el proceso de su regreso a su país natal.

La delegada de Jamaica en el Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, sufrió una caída durante la competición preliminar del certamen. / Miss Universo/Prasad Pathak Fotografía por: PRASAD PATHAK

Este sábado, después de varias semanas de ausencia en redes sociales, Gabrielle hizo su primera publicación relacionada con lo que le ocurrió. Aprovechó para hacer una reflexión y agradeció a quienes estuvieron y han estado pendientes de su estado de salud: “En un momento que exige tranquilidad y sanación, agradezco estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar de Jamaica rodeándome. Agradezco sinceramente a mi familia y amigos, por cada oración que mis compatriotas jamaicanos han hecho por mí, y a quienes me acompañaron en momentos difíciles. Estoy profundamente agradecida con los equipos médicos que me atendieron en Tailandia, el equipo que me acompañó a casa y el personal del aeropuerto, incluyendo los del Aeropuerto Internacional Norman Manley (NMIA) y el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), y los miembros de la Policía de Jamaica, quienes ayudaron a reducir el estrés del viaje.@officialmissuniversejamaica equipo y @thejamaicatouristboard Gracias por organizar mi recepción en estos aeropuertos”, se lee en el post.

De igual manera, reconoció que ese accidente le ha permitido reflexionar sobre la vida, mientras se recupera en casa, con el apoyo de sus familiares, amigos y médicos: “Como Miss Jamaica Universo 2025 y residente de oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la refinan. Mientras sigo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaicanos se levantan, sin desanimarse, tras la adversidad. Con el tiempo, compartiré más. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la sanación, el propósito y el servicio. La luz persiste. Un agradecimiento”.

En redes le han dejado mensajes celebrando su recuperación y su regreso a su país: “eres tan fuerte, te admiro mucho”, “me alegro de tenerte de vuelta”, “qué alegría saber de ti”, “eres la mujer más fuerte y poderosa que conozco”.