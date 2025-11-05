Miss Universo 2025: hora Colombia y Latinoamérica, dónde ver en vivo y favoritas

La 74.ª edición de Miss Universo 2025 se llevará a cabo este año en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, con el lema “El poder del amor”, que resalta la unión, la inclusión y el impacto social. Más de 120 candidatas de todo el mundo compiten por la corona, incluyendo a varios países latinoamericanos como Colombia, México, Venezuela, Perú y Chile.

¿A qué hora es Miss Universo 2025?

La gran final del certamen se celebrará este viernes 21 de noviembre de 2025, a las 8:00 a.m. hora local de Tailandia, pero por la diferencia horaria, en Colombia la elección será este jueves en la noche, a partir de las 8:00 p.m.

Miss Italia Lucilla Nori. (Italia, Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Fotografía por: RUNGROJ YONGRIT

Para el público latinoamericano, la señal oficial del certamen estará disponible a través de Telemundo Internacional, además de otras cadenas y plataformas digitales. También, el canal oficial de YouTube de Miss Universe ofrecerá una transmisión en vivo, lo que brinda una opción accesible para quienes prefieren verlo por internet.

En Colombia, además de YouTube, el canal RCN Televisión tendrá cobertura en directo. Comentaristas como Juliana Habib y Sebastián González estarán acompañando la transmisión con entrevistas.

¿Quiénes son las favoritas de Miss Universo 2025?

A este punto de la competencia, las candidatas ya cumplieron con las diferentes entrevistas privadas, entre otras actividades como el desfile en traje típico y pasarela en traje de baño. En el radar no solo de los jurados, sino también del público ya hay algunas favoritas con miras a llegar a la final. Varias representantes de América Latina se han destacado como las principales candidatas para llevarse la corona.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Entre las favoritas están:

Stephany Abasali (Venezuela)

Con una sólida formación académica y la habilidad de hablar varios idiomas, su presencia escénica ha logrado cautivar a los miembros de la organización con sus pasarelas y gran dominio en sus entrevistas.

Vanessa Pulgarín (Colombia)

La representante colombiana es una de las favoritas, según comentarios en redes sociales. La antioqueña se ha destacado por su belleza, carisma, liderazgo y un perfil “completo”.

Fátima Bosch (México)

Gracias a su discurso de empoderamiento, pasarela y otros detalles, la mexicana también se perfila como unas de las favoritas del certamen. Durante una ceremonia previa, denunció públicamente actitudes machistas, lo que ha fortalecido su imagen como una voz firme dentro del certamen.

Karla Bacigalupo (Perú)

Es reconocida por su actitud positiva y su excelente desempeño en sesiones fotográficas oficiales.

Inna Moll (Chile)

La presencia digital de la candidata y su desenvolvimiento en las actividades oficiales han reforzado su favoritismo en la competencia.