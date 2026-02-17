Miss Universo se pronuncia tras desmayo que sufrió en pleno desfile. ¿Qué dijo Fátima Bosch?

La modelo mexicana Fátima Bosch, coronada como Miss Universo en noviembre pasado, en medio de la polémica, continúa con la agenda de actividades propia de su título que incluye galas benéficas, desfiles en diversas pasarelas y visitas a distintas ciudades para compartir con los lugareños y participar de fiestas o eventos propios de dichos puntos.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch en Ecuador?

Este fin de semana Fátima acudió a la ciudad de Ambato en Ecuador donde fue la invitada de honor en la Fiesta de la Fruta y de las Flores.

La mexicana se encontraba participando del desfile de carrozas en la mencionada festividad cuando de repente se desvaneció en lo que pareció ser un quebranto de salud. De inmediato la reina fue asistida y luego retomó sus actividades.

EL incidente se convirtió en noticia y los cibernautas de inmediato empezaron a preocuparse por la salud de la soberana.

Ahora es la misma Miss Universo quien decidió pronunciarse sobre lo acontecido.

La mexicana usó su cuenta de Instagram, más exactamente una historia para hablar de lo que le pasó: “Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales”, comenzó diciendo en su comunicado la reina.

Luego detalló que “el desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento” y dijo que se encontraba con buena salud.

“Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”.

Al final se mostró agradecida: “Gracias por su apoyo y cariño incondicional siempre”.

Su pronta reaparición pública permitió llevar tranquilidad a sus seguidores y reafirmó su intención de cumplir con las actividades previamente establecidas en su agenda internacional.

Dentro de sus actividades en el vecino país, Fátima hizo parte de “Los desafíos de la mujer moderna y el valor para enfrentarlos” y allí se refirió a la valentía que se necesita para hablar, establecer límites y rechazar la falta de respeto. Recalcó la necesidad del empoderamiento femenino.

