Asesinado Ian Watkins, del grupo de Lostprophets. El cantante estaba en prisión

Ian Watkins era una estrella de rock a principios de los 2000, el Galés era la voz líder de Lostprophets, una exitosa banda que mezclaba rock y sonidos modernos y alternativos. El grupo, que habia nacido en 1997 y lanzó cinco álbumes logró un número uno en los listados del Reinos Unido y Estados Unidos con el tema Last train Home, tuvo milloanrias ventas.

Los crímenes y la condena de Ian Watkins

Sin embargo en el 2012, su vocalista Watkins fue acusado de varios crímenes sexuales, incluidos algunos contra menores de edad.

Watkins fue sentenciado en el 2013 luego de un juicio mediático donde se conocieron detalles absurdos de los delitos del artista. En el juicio salió a la luz que hubo incluso intento de violación contra un bebé.

Luego de ser encarcelado con condena, Des Mannion, jefe nacional del servicio de la policía penitenciaria para Gales, dijo: “Watkins utilizó su estatus y fama mundial para manipular a la gente y abusar sexualmente de menores”. La banda que vivía un buen momento en aquel entoces, se desintegró.

El exvocalista, que fue condenado a 29 años de prisión y 6 más de libertad condicional, murió apuñalado por dos de sus compañeros este sábado 11 de octubre.

Trascendió que la policía de West Yorkshire acudió a la prisión por una agresión y allí mismo ian Watkins fue declarado muerto.

El excantante habría recibido varias puñaladas. Se sabe que dos hombres de 25 y 43 años fueron arrestados por sospecha de asesinato y están actualmente bajo custodia policial, de acuerdo con un comunicado de la policía de la región de West Yorkshire (norte de Inglaterra).

No era la primera vez que Ian se involucraba en una reyerta. En el 2023, tres reclusos apuñalaron al cantante, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

¿Qué pasó con los Lostprophets?

Los ex compañeros de banda de Ian formaron un nuevo grupo llamado No Devotion, tras el encarcelamiento del vocalista y se alejaron por completo de él. Las canciones que interpretó el condenado fueron retiradas de plataformas dada la gravedad de sus crímenes.

