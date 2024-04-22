Muerte de Diomedes Díaz: número de su tumba, dónde está, esposas, hijos y más

Un día como hoy, en el 2013, Colombia lloró la muerte de Diomedes Díaz Maestre, uno de los máximos exponentes del vallenato, autor de éxitos como Mi primera cana, Sin medir distancias, Tú eres la reina, El cóndor herido, La suerte está echada, entre otros.

¿De qué murió Diomedes Díaz?

El artista se encontraba descansando luego de varias presentaciones y compromisos musicales propios de la temporada decembrina. Según relataron familiares y personas cercanas, el cantante había manifestado malestar físico en días previos, pero nada hacía presagiar un desenlace fatal.

Con el paso de las horas, su estado de salud se complicó. Diomedes sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras dormía en su cama. Aunque fue llevado de urgencia a la Clínica Laura Daniela, uno de los centros médicos más reconocidos de Valldupar y a pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, el ‘Cacique de La Junta’ fue declarado muerto a los 56 años, dejando consternados a sus familiares, amigos y seguidores.

Diomedes Díaz, cantante vallenato colombiano. Fotografía por: Instagram

¿Cuál es el número de la tumba de Diomedes Díaz y dónde está ubicada?

La tumba de Diomedes Díaz está en el Cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar, Cesar, y con el paso del tiempo se ha convertido en un lugar de peregrinación para los apasionados del vallenato. El número de su sepultura es el 1108 y ha sido muy popular en sus seguidores. Para conmemorar sus 12 años de fallecimiento, su familia decidió llevar a cabo reformas y mejoras en la tumba para asegurar su conservación, pues con el tiempo se ha visto el desgaste por las visitas masivas y algunos daños que han ocasionado algunas personas malintencionadas.

¿Quiénes fueron las esposas de Diomedes Díaz y cuántos hijos tuvo?

Diomedes Díaz fue un artista con una vida amorosa intensa y polémica. A lo largo de su vida, mantuvo relaciones sentimentales con al menos 13 mujeres que marcaron diferentes etapas de su vida personal y musical y con quienes tuvo a sus más de 20 hijos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Patricia Acosta

Fue la primera y única mujer con la que Diomedes se casó, en una unión que duró alrededor de 17 años y se consolidó como la relación más duradera y conocida del cantante. Juntos tuvieron cuatro hijos, quienes también se convirtieron en figuras públicas en el mundo del vallenato: Rafael Santos, Luis Ángel, Diomedes de Jesús y Martín Elías Díaz, quien falleció en 2017. Patricia es conocida popularmente como la dueña de La Ventana Marroncita, un lugar emblemático dentro del folclor vallenato.

Betsy Liliana González

Después de separarse de Patricia, Diomedes tuvo una relación significativa con Betsy Liliana González, conocida como “La Doctora”. Esta relación se extendió por más de diez años y resultó en tres hijos: Betsy Liliana, Luis Mariano y Moisés Díaz, quien, al igual que Martín, también murió en un trágico accidente de tránsito.

Consuelo Martínez

La última pareja estable de Diomedes fue Consuelo Martínez, con quien estaba comprometido y tuvo tres de sus hijos menores: Freddy José, Carmen Consuelo y Katiusca Díaz. Consuelo también fue una figura clave en los últimos años de la vida del cantante, acompañándolo en momentos difíciles y sirviendo de inspiración para canciones como “Amor Eterno”.

En total, fueron 21 hijos reconocidos los que tuvo Diomedes, entre los más conocidos están: Rafael Santos, Martín Elías, Betsy Liliana, Miguel Ángel, Elder Dayán, Rosa Elvira Díaz, Kelly Elvira, Diomedes Dionisio, entre otros.