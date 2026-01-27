Murió Alexis Ortega, voz de Spiderman y actor de ‘Luis Miguel, la serie’ ¿Qué le pasó?

El actor, que interpretó a Jorge “El Burro” Van Rankin en la producción de Netflix ‘Luis Miguel, la serie’ era Alexis Ortega, un mexicano con un amplio recorrido artístico y una destacada carrera en doblaje de películas.

Su voz fue por años la de los personajes de Tom Holland en el doblaje al español, incluido Peter Parker o Spider-man. También fue parte de las voces de la cinta animada ‘Buscando a Dory’.

Ortega, de 38 años falleció este lunes 26 de enero, según dio a conocer la página de noticias artísticas y de talento de doblaje ‘World Dubbing News’

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil”, se escribió desde el perfil de Instagram de WDN.

¿De qué murió Alexis Ortega?

De momento, se ignoran las causas de la inesperada muerte del joven, mientras algunos de sus colegas han extendido mensajes de solidaridad para con su familia por la pérdida.

El actor Carli Sanper, escribió: “Hoy te escribo con el corazón roto porque hoy partiste a otro plano y me dejas con una lección que llega demasiado tarde. Me duele no haber leído entre líneas, no haber entendido que tus llamadas eran una llamada de atención, me duele no haber hecho espacio, no haber estado, no haber llegado el día de tu cumpleaños, me duele saber que estabas ahí y que yo estaba distraído. Te pido perdón, amigo. Y te prometo algo: esta herida no se va a cerrar porque no quiero que se cierre. Quiero que me acompañe siempre para recordarme lo importante que es escuchar, estar, sostener, amar a tiempo”, escribió en su Instagram.

Alexis Ortega se había casado en el 2022 con la experta en belleza Irene Larios, era amante de la naturaleza y los animales.

