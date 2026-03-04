Murió Ana Luisa Peluffo, diva del cine y las novelas. ¿De qué murió la pionera del desnudo?

Este miércoles 4 de marzo la familia de la icónica actriz mexicana Ana Luisa Peluffo comunicó que murió rodeada de su familia.

“Falleció en paz en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo”, comienza diciendo el comunicado oficial. La familia no mencionó las causas del deceso pero sí explicó cómo fue su despedida.

La actriz de 96 años, originaria de Querétaro, habría querido una despedida íntima, según se lee en el boletín. Peluffo además de ser una de las divas de la época dorada del cine azteca, también trabajó en televisión.

Última voluntad de Ana Luisa Peluffo

“Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad. Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los arios, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía, y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vino en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico”, puntualizó la familia.

Fueron más de 200 películas las que la tuvieron en sus créditos , siendo la más famosa La fuerza del Deseo, que protagonizó en 1955. En ese largometraje Peluffo realizó el primer desnudo del cine de ese país, que fue dirigido por Miguel M. Delgado.

Peluffo, quien adquirió este apellido por su padrastro que era argentino, se casó en cuatro ocasiones y tuvo un solo hijo, Martin Luis, fruto de su unión con el cantante Carlos Montiel.

Dentro de las últimas apariciones en pantalla de Peluffo se incluyen series como Mujeres asesinas y Mujer, casos de la vida real. En el 2014 se retiró oficialmente de los estudios de televisión tras grabar la serie El mariachi.

Desde entonces viviría en Tepatitlán de Morelos.

