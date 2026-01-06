Murió Bret Hanna-Shuford, actor de ‘El lobo de Wall Street’. Tenía un cáncer poco común

“Con gran pesar compartimos la noticia de que esta mañana temprano nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor, rodeado de su familia”, escribió Stephen Hanna-Shuford, pareja del actor a través de una publicación en Instagram.

¿De qué murió Bret Hanna-Shuford?

De acuerdo con la información emitida por medios de comunicación, el actor estaba en Orlando recibiendo un tratamiento médico, pues el año pasado le fue diagnosticado linfoma de células T, un tipo de cáncer poco común que afecta el sistema linfático.

En septiembre del año pasado, Hanna reveló a través de redes sociales algunos detalles del proceso médico que llevaba. Tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapias: “Oficialmente ha pasado un mes desde que fui al hospital y recibí una serie de diagnósticos erróneos hasta descubrir que tengo linfoma de células T. Ha sido un proceso frustrante que finalmente parece tener solución. Va a ser una recuperación larga, más larga de lo que pensé”.

¿Quién era Bret Hanna-Shuford?

Bret tenía una larga trayectoria en Broadway, incluyendo participaciones en “La Bella y la Bestia”, “Wicked” y las compañías originales de “Paramour”, “Amazing Grace”, “Chitty Chitty Bang Bang” y “La Sirenita” del Cirque du Soleil. Él y su esposo, Stephen, crearon la página conjunta en redes sociales Broadway Husbands, donde documentaron sus vidas como padres homosexuales.

Nacido en Beaumont, Texas, se licenció en teatro en el Wagner College en 2001. Posteriormente, desarrolló una extensa carrera como actor de Broadway y actuó por todo el país en Disney Cruise Line.

También actuó en varias series de televisión, como “Law & Order: Special Victims Unit” (2018), “Only Murders in the Building” (2023) y “The Good Fight” (2020). Bret también apareció en “El lobo de Wall Street” de Martin Scorsese.

Bret y Stephen se conocieron en 2007 y se casaron en 2011 en el Greenwich Town Hall de Greenwich, Connecticut. En 2022, dieron la bienvenida a su hijo, Maverick, recuerda THR.