Murió Isiah Whitlock Jr., actor de ‘The Wire’ a los 71 años

El artista fue conocido por su papel del senador corrupto Clay Davis en la serie de televisión estadounidense.

Por Redacción Vea
31 de diciembre de 2025
El pasado martes 30 de diciembre, Brian Liebman, agente de Isiah Whitlock Jr., confirmó el deceso del actor: “Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocieron, lo amaron. Un actor brillante, aún mejor persona. Que su recuerdo sea siempre una bendición. Nuestros corazones están tan rotos. Se le echará mucho de menos", dijo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

¿De qué murió Isiah Whitlock Jr.?

Según la revista Deadline, Whitlock Jr. Habría fallecido tras una breve enfermedad. Sin embargo, se desconoce con exactitud qué tipo de padecimiento tenía el actor. Según se informó, “falleció tranquilamente este martes en Nueva York”.

¿Quién era Isiah Whitlock Jr.?

Isiah fue un actor estadounidense, famoso sobre todo por su interpretación del senador corrupto Clay Davis en la serie The Wire. Su forma única de pronunciar la frase “sheeeee-it” se convirtió en un sello distintivo del personaje y en uno de los momentos más memorables de la producción.

Nacido el 13 de septiembre de 1954 en South Bend, Indiana, Whitlock comenzó su camino en la Southwest Minnesota State University gracias a una beca de fútbol. Sin embargo, fue al descubrir su amor por la actuación que realmente encontró su vocación, lo que lo llevó a estudiar teatro y a construir su carrera artística.

A lo largo de más de treinta años en su carrera, participó en producciones exitosas como Veep, Your Honor y en varias películas de Spike Lee, incluyendo BlacKkKlansman, Da 5 Bloods y 25th Hour. Su fallecimiento provocó una ola de homenajes que resaltaron su talento, versatilidad y el legado que dejó en el mundo del cine y la televisión. También participó en películas de culto como Goodfellas, Pieces of April y en producciones populares como Cocaine Bear, y realizó apariciones en series como Law & Order, Your Honor, Atlanta y The Residence.

En una oportunidad, en el 2008, el artista se refirió al origen de la particular frase que decía en sus personajes: “La dije en The 25th Hour y la dije en She Hate Me. Pero luego, cuando entré a The Wire, vi un par de oportunidades en las que podía decirla y lo hice. Y empezaron a escribirlo así. Estaba, creo, en Grand Central Station y a lo lejos escuché a alguien decirlo y estaba como sonriendo. Me alegra que la gente lo disfrute”.

