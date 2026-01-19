Logo Revista Vea
Murió cantante Martín Olivares inesperadamente: “Su partida nos deja un gran vacío”

El cantante de Los Vencedores había sido noticia hace un tiempo al componerle un tema a la ex de Christian Nodal.

Por Redacción Vea
19 de enero de 2026
Murió cantante Martín Olivares inesperadamente: “Su partida nos deja un gran vacío”
Fotografía por: Instagram

La música regional mexicana se vuelve a vestir de luto con el fallecimiento de uno de sus más populares exponentes. Este domingo 18 de enero se confirmó la muerte de Martín Olivares, cantante y vocalista principal de la agrupación norteña Los Vencedores.

Fue el pódcast ‘La Nota del Entretenimiento’, donde el cantante intervenía frecuentemente el que dio a conocer la partida de su colaborador.

¿De qué murió Martin Olivares, de Los Vencedores’?

Su partida nos deja un gran vacío en el corazón. Hoy es un momento muy difícil para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo”, escribió el pódcast en sus redes sociales, lamentando lo ocurrido al artista de 62 años.

Y es que además de ser un intérprete de ritmos aztecas, Olivares alcanzó una reputación y popularidad importantes como comentarista de temas del entretenimiento en medios digitales. De hecho, ganó mayor aceptación cuando se refirió en sus espacios a lo ocurrido entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar, dejando ver que se inclinaba a favor de la trapera argentina.

Su apoyo y solidaridad fue tal que le compuso y cantó el tema “Ella es una reina”.

“Esta canción nació inspirada en Cazzu, en su historia y en su fuerza. En cómo transformó el dolor en arte y la crítica en poder. Pero también está dedicada a todas las mujeres que se identifican con su camino: las que han sido juzgadas, las que se cayeron y se levantaron, las que aprendieron a brillar sin pedir permiso”, explica la publicación del tema en Youtube, lanzado en octubre pasado.

Video Thumbnail

De momento se ignoran las causas del fallecimiento del artista, que ocurrió inesperadamente, ya que no se tenía noticia de que estuviera enfermo o con algún quebranto, por el contrario, se mantenía activo en sus redes sociales donde compartía su música y las fechas de sus siguientes shows.

El artista permanecía muy vinculado a México pero residía en Chicago. Las exequias del cantante se realizaron justamente en esa ciudad.

Olivares fue el intérprete de éxitos de la agrupación Los Vencedores como “Mis historias”, Paso a paso”, Te salió al revés” y “Loco, loco corazón”.

