⁠Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de ‘Mortal Combat’ y ‘El Planeta de los Simios’

El mundo del espectáculo está de luto. The Hollywood Reporter (THR) confirmó la muerte de Cary-Hiroyuki Tagawa debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral. El medio de comunicación recogió las declaraciones de Margie Weiner, mánager del actor, quien aseguró:

“Tuve el privilegio de representar a Cary-Hiroyuki Tagawa durante muchos años como su representante, pero nuestra relación se profundizó aún más: se convirtió en parte de la familia. Cary era un ser excepcional: generoso, considerado y comprometido con su arte. Su pérdida es inconmensurable. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que lo querían”. De acuerdo con THR, el artista murió el pasado 4 de diciembre acompañado de su familia en Santa Bárbara, California.

¿Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa?

Cary-Hiroyuki Tagawa nació el 27 de septiembre de 1950 en Tokio, Japón. Sin embargo, pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Estados Unidos, ya que su familia se mudó allí cuando era niño debido al trabajo de su padre en el ejército Estudió artes marciales y a los 21 años comenzó a estudiar karate. Después de 16 años de haberse graduado de la universidad, en 1980, quiso convertirse en actor.

Se dio a conocer en la industria por su personaje en la película El último emperador. Desde entonces, hizo parte de otros proyectos cinematográficos con personajes como el villano de Mortal Kombat donde interpretó a Shang Tsung, o como Heihachi Mishima en Tekken. Además, también participó en Pearl Harbor, El planeta de los simios y en series de televisión como Star Trek: La nueva generación, Babylon 5, Thunder in Paradise, Héroes y The Man in the High Castle.

Fuera de su carrera como actor, también brilló en el mundo de las artes marciales, una disciplina que a menudo enriqueció sus actuaciones. Ya no era solo un actor: su físico, su dedicación y su estilo único le permitieron dejar una marca imborrable en las producciones de acción y fantasía.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Colaboró con atletas de alto rendimiento, incluyendo a Brian Viloria, quien fue campeón mundial minimosca del CMB, y también ofreció su apoyo a los miembros del equipo de fútbol americano de la Universidad de Hawái. En 2008, Tagawa se declaró culpable ante un tribunal de Honolulu por un delito menor relacionado con el acoso a su pareja, quien, según la policía de ese momento, presentaba hematomas en las piernas. Su abogado destacó que, desde el principio, él asumió completamente la responsabilidad por lo sucedido y no intentó justificar sus acciones.