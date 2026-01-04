Murió Dagoberto González, de la Orquesta Aragón. “Descanse en paz, maestro”

Una vez más la música se viste de luto. En esta ocasión es la Orquesta Aragón de Cuba, una de las más tradicionales, que reveló en una publicación en sus redes sociales que uno de sus integrantes falleció.

“Con profundo pesar despedimos a Dagoberto González, violinista, compositor y figura esencial de la historia de la Orquesta Aragón. Desde 1963 su legado musical y humano nos acompañó siempre. Para nosotros, nunca dejó de ser parte de esta familia”, se lee en el post sobre la partida del músico Dagobeto González, que tenía 86 años de edad y estuvo en la agrupación por más de medio siglo.

Dagoberto González Pïedra fue compositor de varios icónicos temas como ‘Aprende muchacho’, ‘Ahora sí sabroseao’, ‘Quiéreme siempre’, ‘El bodeguero’ y ‘Son al son’, entre otros.

El músico ingresó a la también llamada Charanga Eterna en 1963 y se mantuvo activo desde entonces. En el post de la cuenta oficial de la Aragón extendieron las condolencias a los familiares del artista, que nació el 19 de mayo de 1939.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz, maestro”, mencionó el post.

¿De qué murió Dagoberto González, de la orquesta Aragón?

En una publicación posterior la orquesta añadió: "Un hombre cuya presencia dejó huella, cuyo paso por esta vida fue ejemplo de respeto, valores y amor por los suyos. A su familia y seres queridos les enviamos un abrazo sincero, de esos que no tienen palabras pero sí corazón. Que Dios les regale fortaleza, consuelo y paz en este momento tan difícil. Que su recuerdo siga vivo en cada enseñanza, en cada historia compartida y en cada sonrisa que sembró en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Hoy se va un ser querido, pero su amor permanece. Oramos por su descanso eterno y por la serenidad de todos los que hoy lo lloran“.

Aún no ha trascendido la causa del fallecimiento del músico.

Los orígenes de la Orquesta Aragón se remontan a 1939 cuando el músico Orestes Aragón Cantero la fundó. La agrupación se llamó primero La Rítmica 39 y La Charanga Eterna. Famosa por interpretar el son tradicional, fusionado con influencias africanas y melodías españolas se ha convertido en una institución musical y un referente en el género.

