Murió Flyod Roger Myers, famoso actor de ‘El príncipe de Bel Air’ a los 42 años

La serie ‘El príncipe de Bel Air, fue una de las más exitosas de la década del 90 marcando toda una generación y lanzando al estrellato a varios de sus participantes.

Artistas como Chris Rock, Queen Latifa y Hank Azaria pasaron por la exitosa apuesta estelarizada por Will Smith, antes de que este fuera una estrella de séptimo arte. Incluso, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump tuvo una participación especial en uno de sus episodios. Otros invitados fueron Naomi Cambell, Naya Rivera y Oprah Winfrey.

Otro de los talentos que pasó por allí fue Floyd Roger Myers, que tras esta experiencia continuó en el mundo del entretenimiento y más tarde, comenzó su propia obra de gestión social. En la serie encarnó el rol del personaje de adolescente de Will Smith, quedando en la mente del público.

Roger, nacido en 1983 y con 42 años, falleció este miércoles 29 de octubre en su casa. Según lo reportado por TMZ habría sufrido un infarto al corazón. Esta información la habría dado su madre al medio especializado.

El actor, que según su mamá, sufrió tres ataques cardíacos en los últimos años y estaba bajo tratamiento médico, vivía en Maryland, junto a su familia. También se reportó que la noche anterior fue completamente normal para el artista que habló por teléfono con su mamá Renee Trice.

¿Quién era Flyod Roger Myers, actor de ‘El principe del Bel Air?

El actor comenzó su carrera artística muy joven en anuncios comerciales, luego fue llamado a participar en la serie ‘El Príncipe de Bel-Air’. También tuvo su participación en ‘The Jacksons: An American Dream’, donde personificó a un joven Marlon Jackson. En el 2000 tuvo un pequeño rol en un episodio del programa de televisión ‘Young Americans’.

El fallecido artista estaba casado y tenía cuatro hijos llamados Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox. La familia ha comunicado además que el funeral se celebrará el 3 de noviembre.

Flyod había combinado su vida fuera de la pantalla con una labor comunitaria. Fue fundador The Fellaship Men’s Group, un proyecto de apoyo y desarrollo personal para hombres.

La familia ha comunicado que el funeral de Roger se celebrará el 3 de noviembre. Así mismo ha comenzado una recolección de fondos destinados al último adiós y para garantizar la crianza y educación de los pequeños.

