Murió influencer Juan Jyoza una semana después de casarse: “Ya no me queda tiempo”

Juan Jyoza, el conocido influencer gastronómico de 28 años, nacido en Sevilla, España, murió el pasado 23 de octubre. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales del generador de contenido digital.

“Queridos Jyozers, el pasado 23 de octubre Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi 2 años contra la terrible enfermedad que es el cáncer”, comunicó su familia a través de las redes sociales puntualizando que el mal cobró la vida del joven.

Así fue la boda de Juan Jyoza días antes de morir

En sus últimos días, Juan mostró en su Instagram que se casó con María y subió el video de la ceremonia llevada a cabo en la habitación del hospital, donde recibía tratamiento médicos. Inicialmente y antes de que el pronóstico del influencer fuera desalentador, él y su novia habían pensando en dar el si en Las Vegas, apenas estuviera bien.

Otra de las últimas publicaciones del sevillano fue justamente la despedida de su comunidad y el cierre de su canal, misma que con su fallecimiento se ha viralizado.

“Voy a poner punto final a mi canal, un proyecto que empezó porque a mí me flipa la comida y, sobre todo, probar cosas nuevas”, dijo refiriéndose al proyecto que empezó en el 2023, un poco antes de ser diagnosticado y que luego se convirtió en una vía para alivianar un poco la lucha contra el mal.

“A mí ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo para hacer cosas. No te obsesiones con números, hazlo porque te gusta. Yo pensaba que iba a llegar a más pero, bueno, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Siempre quedarán mis vídeos. No os olvidéis de vivir. Nos vemos en otra”, expresó y lueo complementó: “Hasta el infinito, Jyozers”

Su mensaje final fue de tal contundencia que incluso el ‘streamer’’ español Ibai Llanos lo comentó pues el hoy fallecido influencer destacaba las prioridades de la vida. “Hola Juan. No tengo el gusto de conocerte, pero me he emocionado mucho viendo este vídeo. Qué lección de vida acabas de dar a todo el mundo. Es increíble. Te mando un fuerte abrazo y mucho cariño”, escribió Ibai.

Juan fue diagnosticado dos años atrás con cáncer de colon en estadio 4 con metástasis en el peritoneo. Hizo quimioterapia y existía la posibilidad de ganar la batalla contra el mal, peor en las últimas semanas fue desahuciado.

