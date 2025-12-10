Murió influencer de fitness Alessandro Antonicelli. Tenía 26 años: “No sé qué me espera”

El italiano Alessandro Antonicelli se había convertido en toda una celebridad digital en Europa gracias a las rutinas de bienestar que solía publicar. Sin embargo, hace dos años su vida dio un inesperado giro. Él lo compartió con su comunidad y se mostró optimista frente al nuevo reto, que no era otro que un cáncer poco usual.

Los síntomas de Alessandro Antonicelli antes de ser diagnosticado con cáncer

“Hoy comienza un nuevo viaje para mí”, escribió en Instagram poco después de unas vacaciones. “Entre varios compromisos, este año tuve que acudir a varias consultas médicas, y el dolor de rodilla y la fatiga crónica que venía experimentando desde hacía más de un año, como sospechaba, no tenían nada que ver con mis entrenamientos”.

En su escrito detalló que su mal afectaba a muy pocas personas en el mundo: “Ojalá fueran ligamentos o menisco. Pero, por desgracia, no fue así. Me diagnosticaron osteosarcoma condroblástico, una forma muy rara de cáncer óseo maligno. Un tipo de cáncer que afecta solo al 0,2 por ciento, dos casos por cada millón de personas.’ La vida es eso que pasa mientras intentas planear otra cosa’, dijo John Lennon. Ninguna frase podría resumir mejor este momento”, dijo Antonicelli quien se acaba de mudar a Milan para adelantar estudios y allí mismo se puso en tratamiento.

“Este nuevo camino irá de la mano con proyectos profesionales, compromiso con la universidad y el fitness. Uno influirá en el otro y viceversa. Pero estoy seguro de que la mentalidad deportiva y la de estudio que he cultivado a lo largo de los años me serán de gran ayuda para afrontar esta batalla también… No sé qué me espera, pero sé que soy fuerte, incluso gracias a su apoyo, y no dejaré que esto me venza. Volveré más fuerte que antes, es una promesa”.

Fueron dos años de lucha continúa para vencer el inusual cáncer de huesos, al tiempo que creó un movimiento llamado ‘A la m... con el cáncer’ .

En el 2023 el generador de contenido se “se sometió a una cirugía mayor” en el fémur, la rodilla y las articulaciones de la cadera. También, “se extirparon partes de los músculos del cuádriceps y su pierna fue reconstruida con una prótesis total de fémur”, anunció la cuenta de GoFundMe, que se abrió para recaudar fondos para su causa.

El año pasado aparecieron dos metástasis: “una en la clavícula y la otra en el sacro”. Vino una radioterapia que no dio mayor resultados y en julio anunció que el panorama parecía mejorar. “Hubo un destello de esperanza: solo la metástasis en el sacro seguía activa… Sin embargo, poco después, la situación empeoró rápidamente. En septiembre de 2025, Alessandro fue ingresado de urgencia debido a un dolor insoportable causado por la compresión de la médula espinal en el plexo sacro”, reportó la cuenta de GoFundMe.

Ahora su familia anuncia que el influencer perdió la batalla contra el temido mal. “Hoy el mundo se siente un poco más vacío: Ale se ha ido, libre de dolor, encontrando la paz que merecía. Sabemos cuánto lo amaron y apoyaron, pero ahora les pedimos que protejan a su familia, novia y amigos en este momento tan doloroso”, publicó su cuenta este fin de semana, al tiempo que recordó que los últimos meses fueron muy complejos.

“Su condición comenzó a empeorar rápidamente. Para noviembre de 2025, el dolor era incontrolable y le costaba incluso dar unos pasos, lo que hizo necesaria otra hospitalización, de la que nunca pudo volver a casa. El 4 de diciembre de 2025, Ale nos dejó: ahora, por fin, ha encontrado la paz que merecía”.

Pese a la ausencia del generador, su causa seguirá: “Continuaremos con su proyecto con la misma determinación que nos enseñó: es lo que él hubiera querido y la manera más auténtica de mantenerlo con vida”, indica el texto que confirmó su fallecimiento.

Aquí más noticias que son tendencia