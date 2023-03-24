Nació hijo de Tania Valencia de ‘La Casa de los famosos’: “No lo he podido cargar”

La vallecaucana Tania Valencia, a quien hemos vista en producciones como Tu Voz Estéreo, Linving in Pablo , Perder es ganar un poco y Pasión de gavilanes, compartió este sábado en una de sus historias de Instagram una imagen donde anuncia que se convirtió en madre por primera vez. “Feliz nacimiento”, escribió la actriz junto a una imagen donde se ven dos manos entrecruzadas, una de ellas parece ser de Tania pues se evidencia que lleva consigo la pulsera que usualmente se le pone en la clínica a quien es nueva madre.

La ex reina y ex participante de La casa de los famosos había anunciado que estaba embarazada hace solo una semanas. También había compartido que se encontraba comprometida.

Vea se comunicó con Valencia, quien confirmó que su bebé nació y detalló que fue un nacimiento prematuro, por lo cual la criatura se encuentra en incubadora. Según los planes las semanas de gestación se completarían en noviembre, lo cual quiere decir que el bebé llegó al mundo de siete meses.

Con esta imagen Tania anunció el nacimiento de su hijo Fotografía por: Instagram

Bebé de Tania Valencia permanecerá en incubadora

“Mi bebé finalmente nació antes de tiempo y pues estoy aquí con él en la incubadora. Nació ayer”, comenzó diciendo la madre que explicó que “no lo he podido cargar”, por las circunstancias. Luego detalló que esperaban que fuera un parto natural, pero no fue posible.

“Estaba de nalguitas, entonces el parto natural que se pensaba tocó volverlo una cesárea inmediata. Estoy recién de cesárea y él pasó a incubadora inmediatamente”, indicando que el procedimiento la dejó adolorida y por ello la caminata le cuesta, pero también le beneficia.

“No lo he podido ni tocar, (estará) en la incubadora las semanas que le hacen falta”, siguió indicando, por lo cual la nueva madre se desplaza desde su habitación hasta la sala de neonatos a visitarlo.

“Es muy hermoso, la sensación más hermosa del planeta”; dijo absolutamente conmovida por haber experimentado el milagro del nacimiento y ver a su pequeño. “Es muy juicioso, esta muy chiquitico”, culminó comentando la exreina del Valle.

Tania, quien al igual que su hijo están bien y estables, dijo sí a la propuesta de matrimonio de su novio Daniel, con quien ya completa algo más de un año de relación. La pareja se comprometió en mayo pasado. El anuncio del embarazo lo hizo también en redes sociales en julio pasado.

AL parecer el pequeño estará un mínimo de cuatro semanas en la incubadora.

