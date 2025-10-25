⁠Murió June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’. Tenía 100 años

En las últimas horas fue confirmada la muerte de June Lockhart, una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Según la revista People, la artista falleció el pasado jueves 23 de octubre en su casa en Santa Mónica, California.

¿De qué murió June Lockhart?

Los medios internacionales afirman que la actriz, quien interpretó a la doctora Maureen Robinson en la serie de televisión Perdidos en el espacio, murió por causas naturales. Se encontraba junto a su hija June Elizabeth, y su nieta, Christianna. La familia de la actriz decidió que el funeral fuera privado, pero que quienes quisieran podían enviar donaciones a The Actor Fund, ProPublica e International Hearing Dog, Inc, en lugar de flores.

“Estuvo muy feliz hasta el final, leyendo el New York Times y el LA Times todos los días. Era muy importante para ella mantenerse enfocada en las noticias del día”, dijo Gregory, un portavoz de la familia.

La actriz se mantuvo vigente en el medio hasta los 95 años. Siempre mantuvo rutinas físicas moderadas y realizaba constantemente actividades sociales. “La clave está en seguir participando y en tener una razón para levantarse cada día”, dijo en una oportunidad.

¿Quién era June Lockhart?

Lockhart, que estuvo presente en las pantallas hasta 2014. Ganadora de un premio Tony por su participación en ‘For Love or Money’, la actriz fue nominada en dos ocasiones al premio Emmy, una de ellas por interpretar a la madre de la familia en ‘Lassie’, una de las series de televisión más longevas de la franja, con 17 temporadas.

Nacida el 25 de junio de 1925 en la ciudad de Nueva York, Lockhart creció en una familia de artistas, su padre era actor y su madre cantante. Inició su carrera en cine junto a sus padres en una versión para la pantalla grande de ‘Un cuento de Navidad’ (1938) y en ‘El hijo de Lassie’ (1945), un concepto que retomó extensamente durante la serie de televisión.

Lockhart también formó parte, de manera no oficial, del cuerpo de prensa de la Casa Blanca desde la década de 1960, y acompañó a varios presidentes en sus giras hasta la administración de George W. Bush.