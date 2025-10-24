Logo Revista Vea
Murió Isabelle Tate, actriz de ‘9-1-1: Nashville’. Padecía rara enfermedad

La artista de 23 años interpretó a Julie en el episodio piloto de la serie creada por Ryan Murphy.

Por Cindy Katerine Martínez López
24 de octubre de 2025
La artista de 23 años interpretó a Julie en el episodio piloto de la serie creada por Ryan Murphy.
Fotografía por: Instagram

“Nos entristece profundamente y nos rompe el corazón compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Conocíamos a Izzy desde que era adolescente y recientemente había vuelto a la actuación. Consiguió el papel en la primera serie para la que hizo una audición, ‘9-1-1: Nashville’. Lo pasó de maravilla. Isabelle estaba llena de pasión, una luchadora, y nunca se ponía excusas por el hecho de tener una discapacidad respecto a otras personas”, confirmó su agencia de representación.

¿De qué murió la actriz Isabelle Tate?

A los 13 años, la artista fue diagnosticada con Charcot-Marie-Tooth, una rara enfermedad neuromuscular progresiva que afectó sus nervios motores y sensoriales y la dejó en una silla de ruedas, por lo que, prácticamente, había tenido que abandonar su carrera como actriz. Aunque la enfermedad fue diagnosticada hace 10 años, solo fue hasta en el 2022 que lo hizo público a través de sus redes sociales.

“No suelo mostrarme vulnerable en esta aplicación, pero siento que esto es algo que debo compartir porque ha estado ocurriendo en mi vida. Cuando tenía 13 años, me diagnosticaron una enfermedad neuromuscular progresiva que debilita los músculos de mis piernas con el tiempo. Cuando me dieron el diagnóstico por primera vez, no podía entender del todo qué era ni imaginar lo que podría llegar a ser. Con los años, seguí con mi vida y comencé a notar pequeñas cosas que se volvían más difíciles para mí, aunque no tanto como para que me resultara algo muy evidente. Recientemente, la enfermedad progresó mucho y llegué a aceptar que, si quiero vivir mi vida al máximo, necesito usar una silla de ruedas en algunos momentos”, dijo en ese momento.

Pese a que la actriz reveló que, aunque no entendía por qué le había ocurrido eso, siempre se mostró muy positiva en el proceso: “Esto realmente cambió mi perspectiva sobre la vida, y si he aprendido algo de todo esto es a apreciar las pequeñas cosas que fácilmente damos por sentadas. Nunca sabes por lo que otra persona puede estar pasando, así que, por favor, sé siempre amable y compasivo”, reflexionó en ese mensaje que publicó en redes sociales.

¿Quién era Isabelle Tate, actriz de ‘9-1-1: Nashville’?

Aunque se dio a conocer en el mundo del espectáculo por su faceta como actriz, Tate se graduó de Ciencias Empresariales en la Universidad Estatal de Middle Tennessee. También demostró su pasión por la música componiendo y grabando canciones junto a sus amigos.

En su obituario, sus familiares y amigos la describieron con emotivas palabras: “A Isabelle le encantaba dedicar su tiempo a todo, especialmente a los animales; su idea de una salida divertida era visitar un refugio de animales y repartir mucho cariño. Era una persona apasionada, una luchadora, que jamás se excusaba por tener alguna discapacidad en comparación con otras”.

El pasado 9 de octubre, la actriz compartió la escena del episodio piloto 9-1-1: Nashville, donde interpretó a Julie y compartió créditos con LeAnn Rimes y Chris O’Donnell.

