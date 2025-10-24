Murió Japanese, reconocido cantante de música urbana: “Una leyenda”

El mundo de la música urbana está de luto. En las últimas horas se confirmó la muerte de Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, conocido en el mundo artístico como Japanese.

¿De qué murió Japanese?

A través de sus redes sociales, su familia hizo pública la noticia, revelando que desde hace varios años el artista panameño padecía un delicado problema de salud: “Mi gente, Leavitt Zambrano se nos fue. Él ya tenía ratito de estar padeciendo un grado de su situación con sus órganos debido a la diabetes y, por causas naturales, Dios lo recogió en sus brazos”.

Un sobrino de Japanese expresó su tristeza con la partida del reguetonero, quien tenía 52 años. “Hoy me cuesta demasiado escribir esto. Con el corazón roto confirmo la partida de mi tío, mi hermano, mi amigo y mi artista: Leavitt Zambrano, conocido por todos como Japanese. No solo fue una leyenda de la música panameña, fue también una persona increíble, llena de energía, humildad y un amor inmenso por su familia, su gente y su país. Tuve el honor y el privilegio de acompañarlo como su mánager digital, pero más allá de eso, fui su sobrino y persona de confianza, y puedo decir con certeza que detrás del artista había un ser humano gigante”.

En el 2021 Japanese comenzó un difícil proceso de salud. Fue diagnosticado con diabetes. Un año después sufrió un derrame cerebral y con el paso del tiempo fue desmejorando; de hecho, perdió una de sus piernas por la diabetes.

Su muerte causó un gran dolor entre colegas y fanáticos, quienes lo recuerdan como una de las voces más influyentes del reggae panameño: “Descansa en paz viejo amigo”, “Descansa en paz #LEYENDA. Pionero y uno de los más duros exponentes de la música en Panamá”, “su legado siempre estará vigente por todas las generaciones”, “el segundo más grande de Panamá se nos fue”, “Japa ya estás en el más alto nivel sin sufrimiento ni dolencias”, “un ser humano que no sacó con su jocosidad muchas risas”, “ahora solo queda pedir paz a su alma y descanso eterno”.

¿Quién era Japanese?

Nacido en Colón, comenzó su carrera en los años 80 y se hizo famoso con canciones como “Invisible”, donde sus letras reflejaban la vida en los barrios y las realidades sociales de Panamá. A lo largo de su trayectoria, formó parte del grupo Scare Dem Crew y dejó una huella imborrable en la escena musical centroamericana que jugó un papel clave en la consolidación del reggae panameño en América Latina. A lo largo de su carrera, colaboró con artistas destacados como Danger Man, Kafu Banton, El Roockie y Ness.