Funeral de B-King: así despedirán al cantante Byron Sánchez, asesinado en México

Este jueves en la mañana llegó el cuerpo sin vida del cantante Byron Sánchez al aeropuerto Jose María Córdova, de Rionegro, proveniente de México, en un vuelo comercial.

El artista urbano cuyo nombre artístico era B-King desapareció el 16 de septiembre pasado en la zona de Polanco en Ciudad de México y luego, fue hallado muerto en Cocotitlán, fue según los reportes policiales, asesinado en circunstancias y motivos que son objeto de investigación por parte de las autoridades. Con el intérprete también desapareció y murió el Dj vallecaucano Regio Clown, cuyo nombre de pila era Jorge Luis Herrera.

Según lo que ha trascendido el DJ fue quien lo contactó y contrató para que cantara en una conocida discoteca. Los artistas se presentaron el domingo 14 de septiembre y dos días después fueron secuestrados cerca de un gimnasio de Polanco. Se sabe que abordaron una camioneta que los llevó fuera de la ciudad. La madre de B-King viajó de Medellín a México el viernes 19 de septiembre y el lunes 22 identificó el cuerpo del artista.

Familia de Byron Sánchez, B-King, hace solicitud para su despedida

Se estableció que Byron tendrá su despedida final en el cementerio campos de Paz, de Medellín, la tarde de jueves 2 de octubre, luego de unas horas de velación en la sala 7 de ese mismo campo santo.

Para su despedida, su hermana Stefanía, su madre Adriana y su manager Juan Camilo Gallego invitaron a quienes acudan a la ceremonia ir vestidos de blanco. “Nos reuniremos para honrar la vida de Byron y despedirlo como se merece. Campos de Paz, Medellín 2:00 p.m. Nos gustaría pedirles que asistan vestidos de blanco como símbolo de paz y luz”, escribieron los tres en sus historias de Instagram.

¿Cómo va la investigación acerca de los artistas colombianos muertos en México?

Sobre la evolución de las pesquisas e investigación en torno a los hechos que culminaron con la muerte de B King y Regio Clown, la policía y fiscalía aztecas continúan con dicha tarea. La semana anterior se estableció que la modelo Angie Miller, quien conoció al cantante a B-King en México, pocos días antes de ser asesinado, fue detenida e interrogada por las autoridades y luego puesta en libertad.

B-King y Regio Clown de 31 y 34 años respectivamente, desaparecieron y fueron llevados a unos 60 kilómetros fuera de la ciudad donde habrían sido ultimados. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados en Cocotitlán, estado de México.

Byron se había mostrado optimista en su última publicación en Instagram, un par de días antes de su desaparición y muerte, donde expresaba que daría su primer concierto en México y la estaba “rompiendo”.

Aquí más noticias que son tendencia