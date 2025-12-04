Murió Luis Alberto García. ¿Qué le pasó al actor de ‘Hasta que la plata nos separe’?

Este miércoles 3 de diciembre trascendió la muerte del actor, dramaturgo y director Luis Alberto García. Fue la Asociación Colombiana de Actores, ACA, quien confirmó la partida del artista.

García había nacido en Tunja en 1937; estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia. Luego, ingresó al grupo de teatro El Búho, que funcionaba en el campus de la universidad. Allí compartió con el director del teatro La Candelaria, Santiago García y con Fausto Cabrera. Posteriormente, realizó sus estudios de arte dramático en la Escuela Nacional de Teatro del teatro Colón de Bogotá, donde fue dirigido por Víctor Mallarino, y más tarde, fue director del T.P.B (Teatro Popular de Bogotá).

Además de su carrera como actor en producciones como Lejos del nido, La tregua, Bolívar, el hombre de las dificultades; La mujer del presidente, Marcela y Hasta que la plata nos separe, entre otras, fue autor y director de varias piezas teatrales como Los caballeros del Dorado, Adiós para siempre, La ópera de los tres gramos y El gorro de cascabeles, entre otras. La más famosa de sus creaciones en tablas fue I Took Panamá, considerada una de las más importantes del teatro nacional.

¿De qué murió Luis Alberto García?

García falleció este 3 de diciembre a los 88 años, se desconocen los motivos, pero Vea ha podido establecer que se trató de una causa natural. Tenía 88 años. “Dramaturgo, actor y director. Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. Dejó un gran legado en la dramaturgia colombiana con obras como La Gaitana y I Took Panamá, una obra que es un referente fundamental en el teatro colombiano…. Que la tierra te sea leve. Que la tierra le sea leve”, publicó la cuenta oficial de ACA, Asociación de la que hacía parte.

A comienzos del siglo XXI, Luis Alberto se desempeñaba como director y Dramaturgo en la Corporación de arte escénico Bataklan Teatro, y también colaboraba en la Escuela de Actuación de la Secretaría de Educación, que benefició a cientos estudiantes de colegios distritales, con inclinaciones artísticas. En el 2006, dirigió con Bataklan “Historias de hacha y machete” de Jorge Valencia Villegas para el proyecto “2010, 200 años de independencia”. Era miembro activo de la Corporación Arte Escénico, Bataklan.

Artistas como Freddy Ordoñez, Cristina Campuzano, Carmenza Gómez, Aida Bossa y Luis Fernando Bohórquez entre otros lamentaron la partida del artista y resaltaron su aporte al teatro y la pantalla chica.

Aquí más noticias que son tendencia