Famoso actor de Netflix sufrió caída y murió a los 55 años: “No sobrevivió a sus heridas”

El pasado 26 de noviembre, según reportaron medios internacionales como People en Español, el actor brasileño Tony Germano, reconocido por su trabajo en diferentes proyectos de Netflix y Nickelodeon, sufrió un accidente en su casa que le costó la vida. El artista perdió el equilibrio y cayó al vacío mientras supervisaba las obras que adelantaban en su casa.

¿Qué le pasó a Tony Germano, actor de Netflix?

Debido a la gravedad de sus heridas, el actor, quien tenía 55 años murió. El representante del artista le confirmó a People la noticia de su deceso: “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento del actor y artista de voz Tony Germano en la mañana del miércoles 26 de noviembre. Tony sufrió una caída en su residencia y, lamentablemente, no sobrevivió a sus heridas”.

De igual manera, agregó: “Pedimos respeto y comprensión durante este doloroso momento para su familia, amigos y colegas. Tony deja un legado de dedicación, generosidad e inmenso talento que marcó a todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Su ausencia se sentirá profundamente”.

¿Quién era Tony Germano, actor de Netflix que murió a los 55 años?

Germano era uno de los actores más queridos y reconocidos en el mundo del doblaje en Brasil. A lo largo de su carrera hizo parte de series infantiles y juveniles en Nickelodeon con personajes como Nicky, Ricky, Dicky & Dawn. De igual manera, también estuvo en Netflix y en doblajes asociados a franquicias de Disney.

Por otro lado, Germano también trabajó con el teatro musical en proyectos como ‘The Phantom of the Opera’, ‘Miss Saigon’, ‘Jekyll & Hyde’ o ‘El violinista en el tejado’. En los últimos años, además de su trabajo en doblaje y teatro, Germano también se sumó a producciones cinematográficas. Este año hizo parte de Labyrinth of Lost Boys, donde interpretó al personaje del Doctor Lauro. El director Matheus Marchetti lo despidió con sentidas palabras: “Soy muy afortunado de haber encontrado un alma tan generosa, talentosa y entrañable como Tony Germano. Es un regalo de los más raros”.

De igual manera, sus amigos y seguidores han expresado su tristeza por su repentina partida: “no puede ser, acabo de enterarme de tu fallecimiento”, “Querido Tony, qué tristeza saber de tu fallecimiento. Te deseo mucha luz y que tu camino sea ligero y apacible, como siempre lo fuiste”, “tan querido por todos”, “nunca olvidaré tu risa generosa”, “me entristece mucho la noticia de su fallecimiento, y por culpa de un accidente doméstico”.