Murió reconocida influencer tras luchar contra un agresivo cáncer: “Sufrió mucho”

Por Redacción Vea
23 de septiembre de 2025
La creadora de contenido tenía 27 años y durante más de un año documentó en sus redes sociales su batalla contra esa enfermedad.
Las redes sociales están de luto luego de conocerse la muerte de Patricia Keller, una famosa influenciadora brasileña, quien, además, también se desempeñó como médico. Aunque la noticia fue confirmada este martes, el deceso de la creadora de contenido habría ocurrido en días pasados.

¿De qué murió Patricia Keller?

En el 2023, Keller, originaria de Cuiabá, Brasil, fue diagnosticada con un osteosarcoma poco común. Los síntomas comenzaron con algunas molestias en su brazo derecho. Después de múltiples exámenes y biopsias, los médicos detectaron un tumor maligno de nombre rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer de tejidos blandos poco común. Desde entonces, comenzó a publicar en sus redes sociales su lucha contra esa enfermedad. Generalmente, acostumbraba a publicar mensajes esperanzadores como “en la vida tenemos que tomar decisiones: o seguimos viviendo o seguimos viviendo”, siempre demostrando una actitud positiva frente a su difícil pronóstico de salud.

El pasado 14 de septiembre, la influenciadora se despidió de su mamá, Jane Keller Pereira, a través de una llamada. “Me llamó para despedirme. Dijo que me amaba, que amaba a su familia, pidió perdón y dijo que no podía soportarlo más. Sufrió mucho, sintió mucho dolor. Este cáncer es terrible, muy difícil”.

¿Quién era Patricia Keller?

La médico de profesión usó sus redes sociales para publicar contenido sobre salud y el bienestar, alcanzando una comunidad de 5.500 seguidores. En su última publicación, que data del 8 de junio, escribió: “Esta mañana fui al parque para intentar caminar con más energía, pero a mitad de camino me sentí mal. Poco a poco lo vamos intentando, lo importante es seguir intentándolo y no rendirse. Así es la vida”.

El 19 de julio pasado se comprometió con su novio, con quien llevaba un poco más de dos años de relación. Sus amigos y seguidores han expresado su tristeza con su pronta partida: “Descansa en paz celestial Ángel”, “descansa en paz”, “ella está en los brazos de DIOS”, “fuiste una guerrera”, “una mujer increíblemente fuerte”, “su lucha fue de admirar”, “siempre estuvo con una actitud positiva”, “quiso salir adelante pese a su enfermedad”, “qué triste su partida”.

