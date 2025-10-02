Murió influencer chino al chocar en su helicóptero en plena transmisión en vivo

En las últimas horas, las redes sociales se vistieron de luto tras conocerse la muerte de Tang Feiji, un reconocido influenciador chino de 55 años, quien se encontraba volando un helicóptero que él mismo había modificado. En las imágenes que captó a través de una transmisión en vivo, se observa maniobrando la aeronave con una cámara frontal, pero de un momento a otro perdió el control y terminó chocando contra el piso, generando una explosión de manera inmediata.

“Cuando perseguir contenido se vuelve fatal… El influencer de aviación Tang Feiji murió trágicamente en plena transmisión después de que su helicóptero se estrellara en China. El momento aterrador se transmitió en vivo a los fans, desatando dolor e indignación. Los críticos ahora cuestionan la cultura de acrobacias arriesgadas en los livestreams, mientras que los seguidores lamentan la pérdida de un creador que inspiró a millones con su pasión por el vuelo”, mencionó un usuario citado por Newsweek.

¿Qué pasó con Tang Feiji, el influencer chino que murió?

De acuerdo con medios de comunicación internacionales, el creador de contenido adquirió el helicóptero el año pasado por un costo de 350.000 yuanes, es decir, casi 200 millones de pesos. Al parecer, Tang todavía no contaba con todos los permisos ni la documentación requerida para operar como piloto con su respectiva licencia.

El siniestro ocurrió en el condado de Jiange, una ciudad de Guangyuan, en Sichuan. Feiji, quien tenía casi 100.000 seguidores, transmitía en vivo su vuelo. El portal China News Service afirmó que, de forma repentina, el perdió el control de la aeronave que terminó cayendo de manera abrupta al piso hasta incendiarse.

No era la primera vez que el creador de contenido piloteaba una nave. Al parecer, ya lo había hecho en otras oportunidades. Feiji habría hecho un estudio teórico y solo seis horas de práctica, por lo que ya se sentía capacitado para pilotear el helicóptero, aunque no contara con la licencia. Ya había sufrido también dos caídas menores en esa misma aeronave, desde menos de 10 metros de altura, debido a fallos en el indicador de combustible.

“La única inteligencia que usan los influencer es artificial”, “lamentable noticia”, “qué pena que no haya sobrevivido pero es increíble que haya hecho un helicóptero artesanal”, “la gente y sus inventos”, “este suceso debiera llevar a la reflexión, crear un artefacto, como es un helicóptero, requiere inversión, estudio, pruebas”, comentaron los internautas.