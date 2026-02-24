Murió Robert Carradine, padre de Lizzie McGuire a los 71 años: Hillary Duff lo despide

Robert Carradine, el actor que en la década del 80 encarnó a Lewis Skolnick en ‘Revenge of the Nerds’, y en los 2000 alcanzó gran popularidad como Sam McGuire, el padre comprensivo y amoroso de Lizzie McGuire, en la serie juvenil del mismo nombre, donde su hija era representada por la cantante Hillary Duff, murió este domingo.

Según indicó su familia, el actor luchó por un tiempo largo con el trastorno bipolar.

En un comunicado difundido por Deadline, la familia del actor lo describió como una “alma hermosa” y un “faro de luz” para quienes lo rodeaban. “Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido”, se lee en el mensaje de la familia.

Su hermano, el también actor Keith Carradine, mencionó que Robert era paciente de salud mental y lidió con ello. La familia expresó su deseo de que su historia ayude a visibilizar la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas. “Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello”, mencionó el texto familiar.

“Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma,” dijo Keith. “Era profundamente talentoso, y lo extrañaremos todos los días”.

Hillary Duff se pronuncia por muerte de Robert Carradine

Por su parte, su hija en la ficción se mostró impresionada con la situación. “Esto duele. Es muy difícil hacer frente a esta realidad sobre un viejo amigo. Había mucha calidez en la familia McGuire y siempre me he sentido cuidada por mis padres de la pantalla. Siempre estaré agradecida por ello. Estoy profundamente triste al saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todo el que lo quiso”, escribió Duff en su perfil de Instagram, acompañando el texto de dos fotos junto al actor en el rodaje de la serie.

Al parecer, Robert habría tomado la iniciativa de terminar con su vida en medio de sus problemas de salud mental.

Robert pertenecía a una familia de artistas. Su padre fue el legendario actor John Carradine y sus hermanos, David (el famoso Kung Fu) y Keith también actores. Christopher, el tercer hijo de John fue ejecutivo en Disney.

Si usted está teniendo ideación suicida o en general quisiera hablar con un profesional, Porque Quiero Estar Bien da atención de urgencias gratuita a través de su página. Los recomiendo muchísimo. En Bogotá puede llamar a la línea 106 y aquí hay un directorio de todas las líneas de apoyo en el país.