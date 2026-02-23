Murió exparticipante de ‘La Voz Kids’ tras ser atropellada por vehículo fantasma

En la edición 2019 de ‘La Voz Kids’ de Caracol Televisión, conducida por Alejandro Palacio y Laura Tobón, una de las voces infantiles que se presentó y avanzó, aunque no llegó a las finales, fue la de Nicole Valeria Vargas, de 12 años entonces. La pequeña continuó cultivando su talento artístico una vez salió de la competencia y alternó luego, sus estudios universitarios con su participación en distintos festivales del Eje Cafetero.

Cuando Nicole participó los jueces fueron Andrés Cepeda, Sebastián Yatra y Fanny Lu, quienes destacaron el talento de la aspirante a cantante.

Sin embargo, este sábado 21 de febrero en horas de la noche, la intérprete y estudiante universitaria perdió la vida. Según registraron los medios locales, con base en la información de las autoridades, Nicole y un señor de 40 años se bajaron de una camión en el que trabajaban, dispuestos a bajar algunos artículos al otro lado de la vía que de Circasia conduce a Armenia, cuando un automóvil los embistió, dejándolos en mitad de la vida a su merced, sin prestarles ayuda.

“Se presenta siniestro vial, tipo atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar, a dos transeúntes que cruzaban la vía en el sector de restaurantes, a la altura de El Solar. Al momento se pueden identificar las personas como William Andrés Paipa y Nicole Valeria Vargas Gómez”, reportaron las autoridades locales sobre el hecho.

Las cámaras del lugar habrían registrado el hecho sobre las 8:30 p.m. . Se sabe que Nicole trabajaba como impulsadora de una marca de licores y el individuo que pereció con ella también hacía parte de la compañía.

¿Quién era Nicole Valeria Vargas, la ex participante de ‘La Voz Kids’ que murió?

Nicole de 19 años estudiaba quinto semestre de Administración de negocios en la Universidad del Quindío, institución que extendió su mensaje de solidaridad para su familia y lamentó lo ocurrido.

Adicionalmente, Vargas era una artista local muy reconocida que seguía apostándole a la música.

“La joven y talentosa uniquindiana le dio brillo a nuestro grupo representativo vocal Coranto y al departamento del Quindío gracias a la magistral voz que la hizo sobresalir en diferentes eventos. Nicole fue una joven comprometida con su formación académica y con la vida cultural de nuestra alma mater. Desde las aulas y también desde los escenarios, dejó huella por su disciplina, sensibilidad y profundo amor por el arte. Como integrante de Coranto, llevó siempre con honor el nombre de la Universidad del Quindío a cada encuentro y presentación”, se lee en el mensaje de la universidad.

