Murió Sally Kirkland, nominada al Óscar por ‘Anna’

Su representante, Michael Green, confirmó a la revista Variety el fallecimiento de Kirkland, a primera hora de este martes 11 de noviembre en un hospital de en Palm Springs (California), en el que ingresó la semana pasada tras sufrir una caída en su casa.

¿Qué le pasó a Sally Kirkland?

La actriz sufría demencia y además tenía una grave infección en un hueso que se le había extendido al torrente sanguíneo, razón por la que había sido internada en un centro de cuidados paliativos en Palm Springs, California.

En noviembre del 2024 se comenzaron a recaudar fondos a través de GoFundMe para que la actriz pudiera afrontar sus gastos médicos, pues se había fracturado las costillas, la muñeca derecha y la cadera izquierda, lesiones que con el paso de los meses fueron empeorando su estado de salud.

A través de sus redes sociales compartía con sus seguidores noticias sobre su lucha contra esas afectaciones de salud. En una oportunidad escribió: “¡Estoy muy contenta! ❤️ Sé que he sido un poco difícil, pero gracias a sus generosas donaciones, me trasladaron a otro centro donde mi recuperación será más eficiente. ¡Gracias a todos por su apoyo!“.

¿Quién era Sally Kirkland?

Kirkland debutó en los años sesenta y participó en películas como ‘The Sting’ (‘El golpe’, 1973), ‘A Star is Born’ (‘Ha nacido una estrella’, 1976), o ‘Private Benjamin’ (‘La recluta Benjamin’ 1980), ‘Revenge’ (1990), ‘JFK’ (1991) o ‘Anna’, por la que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y estuvo nominada al Óscar.

También tuvo una larga carrera en televisión, con papeles en series tan populares como ‘Kojak’, ‘Charlie’s angels’ (‘Los ángeles de Charlie’), ‘Lou Grant’, ‘Falcon Crest’, ‘Roseanne’ o ‘Felicity’.