⁠Natalia Lafourcade en Bogotá: Fecha y precios de boletas del concierto

Natalia Lafourcade, nominada a los Latin Grammy 2025 en ocho categorías, entre ellas ‘Álbum del Año’, ‘Canción del Año’ y ‘Mejor Álbum Pop Tradicional’, vuelve a Colombia después de dos años. La artista estuvo en el país en el 2023 con su gira ‘De todas las flores’, con la que interpretó algunos de sus éxitos, entre ellos, Hasta la raíz, Mi lugar y Mi manera de querer.

Lafourcade es la artista femenina con más Latin Grammys ganados en la historia. Esta vez compite contra Carin León, Vicente García, Liniker, Joaquina y Elena Rose.

¿Cuándo es el concierto de Natalia Lafourcade en Bogotá?

La cantautora de 41 años se presentará en el Movistar Arena el próximo año, el 15 de mayo como parte de su gira ‘Cancionera Tour’. “Hace tiempo que vengo soñando con volver al escenario de una manera distinta, más cercana con mi público. Hoy mi deseo es compartir la intimidad que vivo con mis canciones en mi habitación. En mi casa, en mi universo personal o mi propia imaginación”, dijo la artista en sus redes sociales.

Sobre su presentación en la capital de Colombia, el Movistar Arena, a través de su cuenta de Instagram, afirmó: “Cuando Latinoamérica necesitaba volver a sus raíces, ella estuvo ahí, la cancionera de nuestros corazones, la encarnación de los amores y las penas de un continente, @natalialafourcade estará presentándose en Bogotá el próximo 15 de Mayo en el Movistar Arena en su formato más íntimo y conmovedor, solo guitarra y voz”.

Desde ya sus seguidores expresaron su emoción: “qué es esto tan lindo, voy a morir del amor”, “la más feliz”, “te estamos esperando”, “gracias por inspirar al planeta con tu voz, con tu poesía y tu fuerza que traspasa corazones”.

La gira comenzó en abril en México donde hizo 13 shows sold out.

Boletas para el concierto de Natalia Lafourcade en Bogotá

La Preventa Clientes Movistar Total fue del 22 de septiembre a las 11:00 a.m. hasta el 24 de septiembre a las 10:59 a.m. Asimismo, la Preventa Código Fans se realizó del 23 de septiembre a las 11:00 a.m. al 24 de septiembre a las 10:59 a.m. Por ahora, para el público general se habilitó desde el 24 de septiembre a las 11:00 a.m.

A continuación, los precios: