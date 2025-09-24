Salsa al Parque 2025: Fecha, artistas, lugar y más del festival en Bogotá

Los próximos 4 y 5 de octubre, el Parque Metropolitano Simón Bolívar se convertirá en el epicentro de la salsa, cuando reciba a los exponentes más destacados de este género y a los nuevos talentos, que llegan a este escenario tras resultar ganadores de una beca por su mérito y talento.

Serán en total 16 agrupaciones nacionales e internacionales, cuatro de ellas representarán el talento capitalino.

El festival, que se celebra desde 1997, se ha convertido en el marco para que se reúnan lo amantes del género con sus bailes, colecciones y atuendos alusivos al ritmo.

La nómina de Salsa al Parque 2025

En esta oportunidad se ha confirmado la presencia de La Sonora Ponceña, de Puerto Rico, una de las instituciones más emblemáticas de la salsa, fundada en 1954 por Enrique ‘Quique’ Lucca y dirigida durante décadas por Papo Lucca. Así mismo, Frankie Vásquez, también de Puerto Rico, y quien ha formado parte de agrupaciones como Conjunto Libre, Jimmy Bosch, La Sonora Matancera, Los Hermanos Lebrón, entre otras, a lo largo de sus 35 años de carrera.

Las Estrellas de Buena Vista y Más, quienes desde Cuba, traerán la tradición del Buena Vista Social Club y la proyecta hacia nuevas generaciones. También de la isla, llegará Manolito Simonet y su Trabuco, una de las orquestas más importantes de la timba contemporánea. De Venezuela estarán Luis Felipe González, cantante y compositor reconocido por éxitos como ‘La Sirena’, ‘Londres’ y ‘El Emperadorcito’, entre otros; y Porfi Baloa y sus Adolescentes, agrupación que revolucionó la salsa juvenil en los años noventa con un sonido fresco, letras urbanas y un sello inconfundible.

Desde República Dominicana llegará Mickey Taveras intérprete que alcanzó gran reconocimiento en los años noventa con temas como ‘Y qué me pasa’ y ‘Quiéreme’, que combinaron la salsa con la balada romántica.

Con ellos, los colombianos El Pantera, Yuri Buenaventura, el Grupo Galé. Edy Martínez & Privilegio latino, La suprema Corte, Marea Brava y Sonido 70.

Los artistas distritales que participarán serán Alejandro Rincón y la Saloma, Bellacoson, Luna Llena Salsa y Orquesta Candombé

El evento se transmitirá por la señal de Canal Capital y para llegar a él, el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, facilitará con sus rutas el acceso. Como siempre, los organizadores recomiendan lo llevar carro.

Salsa al parque es un evento gratuito.

