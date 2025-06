Viena Ruiz confirmó qué está en una relación sentimental: “es muy querido”

Viena Ruiz es una presentadora, actriz y modelo colombiana. Con más de cuatro décadas de trayectoria, se ha convertido en una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión en Colombia.

En 1999, al enterarse que estaba esperando trillizos, decidió hacer una pausa en su carrera televisiva para enfocarse en su familia. Durante ese tiempo, enfrentó varios retos personales, incluyendo una separación, pero logró superarla y salir adelante con sus hijos.

En 2023, Viena Ruiz regresó a la televisión nacional como presentadora de Buen Día Colombia del Canal RCN. Sin embargo, en marzo de este año, decidió retirarse definitivamente de la pantalla. A los 57 años, sintió que era el momento perfecto para cerrar este capítulo de su vida profesional.

Viena Ruiz, presentadora de televisión. Fotografía por: Felipe Mariño/Revista Vea

¿Quién es la pareja de Viena Ruiz?

Tras su retiro de la televisión, Ruiz ha estado enfocada en sus proyectos personales. Recientemente estuvo como invitada en Día a Día donde reveló algunos detalles de su nueva vida.

Uno de los temas que mencionó con los presentadores del matutino fue su situación sentimental. Reconoció que su corazón ya tiene dueño y reveló algunos detalles al respecto:

“Nos conocimos hace más de un año. Viajamos, nos vemos, él viene, yo voy, es muy querido, ya es grande, es madurito y eso me parece espectacular, eso me gusta”, dijo.

El hombre al que se refiere no es colombiano, es español. Por eso, han tenido que llevar su relación a distancia, un reto para ambos: “nos conocimos en Cartagena a través de unos amigos muy queridos. Es que es muy difícil tener una relación de lejos, pero hay que relajarse, somos amigos, muy relajados".

En ese instante, Carolina Cruz la interrumpió y dijo: “no le han dado un nombre a la relación, sino que lo están viviendo y está fluyedo”, a lo que la expresentadora de Buen Día Colombia contestó: “exacto, eso me gusta de los europeos, muy rico porque yo no estoy para tener una relación, qué pereza”.

¿Qué piensan los hijos de Viena Ruiz sobre su relación?

La también actriz también habló de sus hijos y cómo ellos han recibido la noticia que su mamá tendría una relación sentimental con un hombre extranjero:

“Mis hijos lo llaman el ‘Pamplon’, ellos a veces se ríen y dicen: ‘ay, no lo creemos’. Ellos son muy relajados, en cuestiones de amor ellos sí me dicen que ojalá consiguiera y que yo me casara y me pudiera organizar. Yo llevo viviendo con mis trillizos, con mis hijos sola desde que ellos tienen dos años y ya tienen 25. Entonces yo me acostumbré a estar sola, me gusta porque he sido una mujer trabajadora, luchadora, he estado todo el tiempo pendiente de ellos y han sido criados en una casa donde cuando uno tiene pareja, sí o sí hay peleas, pero cuando uno vive solo con los hijos la mamá es la regañona, pero realmente el ambiente es de mucha paz, armonía y mucho amor, entonces a mí me da mucha satisfacción yo veo a mis hijos, y son pacíficos son tranquilos, creados en un ambiente lleno de amor, han tenido un ejemplo de su mamá que no son dos caídas, sino tres levantadas, siempre todo es con honestidad y rectitud", afirmó.