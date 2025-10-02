Se deteriora salud de Eric Dane, actor de ‘Grey´s Anatomy’, diagnosticado con ELA

En abril pasado, el actor Eric Dane, conocido por su personaje de Mark Sloan en la serie “Grey’s Anatomy” como Cal en ‘Euphoria’, reveló que pasaba por un difícil momento, ya que había sido diagnosticado con la enfermedad de ELA, Esclerosis lateral Aminotrófica.

Indicó que estaba optimista al estar rodeado de su familia y también tenía planes de regresar al set de ‘Euphoria’. Luego, en junio, mencionó que estaba inquieto porque creía que su movilidad en las piernas empezaba a menguar.

Ahora el actor de 52 años parece enfrentar el avance rápido del mal que lo aqueja y contra el cual no hay cura médica. Dane fue captado por el Daily Mail, desplazándose en silla de ruedas a la salida del aeropuerto de Washington D. C. y siendo empujado por un asistente.

Eric Dane da mensaje de optimismo en medio de su lucha contra ELA

Ya Eric había mencionado que el lado derecho de su cuerpo estaba entrando en una inmovilidad y temía que pronto ocurriera lo mismo con el izquierdo.

Volviendo a las imágenes captada en la capital estadounidense, quienes lo vieron, detallaron que se veía “frágil”. El periodista del diario le preguntó al actor: “¿Qué les dirías a tus seguidores que esperan que todo esté bien?”. A lo que Eric respondió con dificultad para hablar: “Mantén la fe, hombre”.

El histrión, nacido el 9 de noviembre de 1972 en California, ha contado con el apoyo de su esposa, la actriz Rebecca Gayheart y sus dos hijas Billie, de 15 años, y Georgia, de 13. Justamente Rebecca comentó esta semana a la revista People que las niñas “están sufriendo mucho” con la enfermedad de su padre.

Así mismo, mencionó “Contamos con terapeutas que nos están ayudando, y estamos tratando de tener esperanza, de hacerlo con dignidad, gracia y amor”.

Dane comenzó su carrera artística en los años 90’s con papeles cortos en series como Los años maravillosos, Casados y con hijo, Embrujadas y Salvados por la campana. Luego, fue el cirujano plástico Mark Sloan en La Anatomía de Grey. Más tarde, estuvo en The Last Ship y en Euphoria.

En cine ha estado en cintas como Marley y yo, El Día de San Valentin y Bad Boys.

Aquí más noticias que son tendencia