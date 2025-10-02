Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

Se deteriora salud de Eric Dane, actor de ‘Grey´s Anatomy’, diagnosticado con ELA

El actor que dio vida a Mark Sloan en la serie médica y que anunció recientemente tener el mal de ELA, fue captado en silla de ruedas, en un claro deterioro de su condición.

Por Luz Alexi Castillo
02 de octubre de 2025
Se deteriora salud de Erin Dane, actor de Grey´s Anatomy, diagnosticado con ELA
Fotografía por: Jamie Schwaberow

En abril pasado, el actor Eric Dane, conocido por su personaje de Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy como Cal en ‘Euphoria’, reveló que pasaba por un difícil momento, ya que había sido diagnosticado con la enfermedad de ELA, Esclerosis lateral Aminotrófica.

Indicó que estaba optimista al estar rodeado de su familia y también tenía planes de regresar al set de ‘Euphoria’. Luego, en junio, mencionó que estaba inquieto porque creía que su movilidad en las piernas empezaba a menguar.

Ahora el actor de 52 años parece enfrentar el avance rápido del mal que lo aqueja y contra el cual no hay cura médica. Dane fue captado por el Daily Mail, desplazándose en silla de ruedas a la salida del aeropuerto de Washington D. C. y siendo empujado por un asistente.

Vínculos relacionados

Eric Dane de ‘Grey’s Anatomy’ perdió el control de su brazo: “es preocupante”
Eric Dane, de ‘Grey’s Anatomy’, sufre de mal incurable: “Me diagnosticaron ELA”
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Eric Dane da mensaje de optimismo en medio de su lucha contra ELA

Ya Eric había mencionado que el lado derecho de su cuerpo estaba entrando en una inmovilidad y temía que pronto ocurriera lo mismo con el izquierdo.

Volviendo a las imágenes captada en la capital estadounidense, quienes lo vieron, detallaron que se veía “frágil”. El periodista del diario le preguntó al actor: “¿Qué les dirías a tus seguidores que esperan que todo esté bien?”. A lo que Eric respondió con dificultad para hablar: “Mantén la fe, hombre”.

El histrión, nacido el 9 de noviembre de 1972 en California, ha contado con el apoyo de su esposa, la actriz Rebecca Gayheart y sus dos hijas Billie, de 15 años, y Georgia, de 13. Justamente Rebecca comentó esta semana a la revista People que las niñas “están sufriendo mucho” con la enfermedad de su padre.

Así mismo, mencionó “Contamos con terapeutas que nos están ayudando, y estamos tratando de tener esperanza, de hacerlo con dignidad, gracia y amor”.

Dane comenzó su carrera artística en los años 90’s con papeles cortos en series como Los años maravillosos, Casados y con hijo, Embrujadas y Salvados por la campana. Luego, fue el cirujano plástico Mark Sloan en La Anatomía de Grey. Más tarde, estuvo en The Last Ship y en Euphoria.

En cine ha estado en cintas como Marley y yo, El Día de San Valentin y Bad Boys.

Aquí más noticias que son tendencia

Por Luz Alexi Castillo

Conoce más
Temas:

Grey´s Anatomy

Mark Sloan

Euphoria

Enfermedad ELA

Eric Dane

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.