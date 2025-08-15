¿Nodal quiere la custodia de su hija con Cazzu? “No pudimos ponernos de acuerdo”

Christian Nodal no había ahondado en el tema de su ruptura con Cazzu después de que se casó con Ángela Aguilar. Lo hizo en una entrevista con la periodista Adela Micha, misma que se ha convertido en inesperada, no solo porque decidió ser exacto en fechas y eventos para aclarar que en realidad Ángela Aguilar nunca fue la tercera en discordia, sino que ella llegó a su vida cuando ya había terminado con Cazzu, la madre de su hija, Inti, quien llegará a los dos años en septiembre próximo.

Nodal también sorprendió al decir que fue Cazzu quien le rompió el corazón a él, cuando le sugirió que buscara otra mujer, pero que la cantante argentina le recomendó que ella no se enterara.

Nodal habló de su paternidad con Inti

Otro tema que abordó el cantante regional mexicano fue el de la paternidad dejando claro que “lamenta” no poder convivir más tiempo con la pequeña. Luego, respondió si es verdad que peleará la custodia de Inti y respondió categórico: “Hasta hoy día no hay un juez que tenga un caso mío para ella (Cazzu) o de ella para mí. Ahorita están los abogados poniéndose de acuerdo, porque ella y yo ya no pudimos ponernos de acuerdo. Esto es por el bien de mi hija”.

De esta manera, reveló que el asunto está en manos de sus representantes legales y desmintió alguna demanda para quedarse con su hija . “No, no estoy pidiendo eso (que viva conmigo), estoy consciente de que en algún momento tendrá la suficiente edad para compartir entre los dos”, dijo,

Otro aspecto que desmintió es que le hubiera prohibido o pedido a Julieta, la madre de Inti, que dejara su profesión cuando estuvieron juntos. “Jamás”, dijo.

En la entrevista también rememoró el momento en que Cazzu, su ex, le reveló que se convertiría en padre, justo en un momento donde la relación de apreja estaba deteriorada. Aún así se emocionó con la llegada de la pequeña.

“Se me revolvió todo, era en Japón, todo se me revolvió. Le llamé a mi familia. No (estaba pasando por un buen momento la relación), pero eso le dio el motor. Yo estaba de:’ Voy a ser papá’”.

De momento, Cazzu no se ha pronunciado sobre lo dicho por su ex.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento