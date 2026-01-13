Nodal celebró sus 27 años con lujosa fiesta de 3 días. Pepe Aguilar le dio costoso regalo

El 11 de enero el cantante Christian Nodal cumplió 27 años, pero en esta ocasión quiso comenzar las celebraciones antes, de tal manera que se prolongaron hasta la mencionada fecha.

Según lo registrado por la prensa mexicana, que estuvo en los festejos, Christian, nacido en Sonora, y su esposa Ángela Aguilar prefirieron celebrar en Zacatecas, la tierra de Pepe Aguilar, su suegro.

Los agasajos comenzaron el viernes 9 de enero con una cena especial en casa de Pepe donde comieron carne asada y pulpo, preparados por el chef personal de Nodal y Ángela, Antonio Amavizca.

Esa misma noche, comenzaron a llegar los invitados del artista, algunos viajaron desde Ciudad de México.

El sábado 10, la pareja realizó la tradicional “callejoneada”, donde se pasean por las calles del lugar, en esta ocasión los acompañó un equipo de seguridad. En la noche la fiesta fue en la hacienda Tayahua e incluyó un Dj, juegos artificiales y comida.

Christian Nodal celebró con fiesta temática de piratas su cumpleaños

La fiesta fue temática y el motivo fueron los Piratas. Algunos de los invitados sucumbieron a la tentación de publicar material en redes. Aneliz Aguilar y el influencer Kunno mostraron en ambiente del cumpleaños. Angela optó por subir videos e instantáneas en sus historias de Instagram.

Los videos que rápidamente se viralizaron comenzaron a ser comentados por los cibernautas, que notaron la ausencia de la familia de Nodal en la fiesta. Sus padres Cristy Nodal y Jaime González Terrazas, al parecer no estuvieron en los festejos.

Ángela, su esposa, se vio muy cariñosa y entusiasta con Christian en las imágenes en las que se evidenció que regresó a su look que incluye extensiones de pelo. Los asistentes registraron que uno de los momentos más emotivos de la fiesta fue cuando el cumpleañero y su esposa interpretaron su tema ‘Dime cómo quieres’, que ya es un clásico de la música regional mexicana.

Sobre los obsequios recibidos, se sabe que por su parte, Pepe Aguilar le regaló un caballo a su yerno.

