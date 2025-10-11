Novia de Fede Dorcaz, cantante asesinado en México, lo despidió con emotivo mensaje

El 9 de octubre de 2025, el cantante, modelo y compositor argentino Fede Dorcaz, de 29 años, fue asesinado en Ciudad de México mientras conducía su camioneta por las laterales del Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según los primeros informes, dos motocicletas con individuos armados lo interceptaron y abrieron fuego de manera directa, aparentemente en un ataque premeditado; algunas versiones sugieren que pudo haber sido un intento de asalto al que se resistió. Lamentablemente, Dorcaz fue declarado muerto en el lugar, ya que el impacto de la bala le causó una herida mortal casi de inmediato.

El suceso causó una gran conmoción en el mundo del entretenimiento. Dorcaz estaba a punto de debutar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, donde iba a compartir escenario con su pareja, la influencer y cantante Mariana Ávila. Las autoridades de la capital ya han comenzado una investigación, están revisando las cámaras de videovigilancia de la zona y tratando de identificar a los responsables del crimen. Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna detención ni se ha dado una versión oficial clara sobre el motivo detrás del homicidio.

Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino. Fotografía por: Instagram @fededorcaz

Este fue el mensaje de la novia de Fede Dorcaz

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido despidió al cantante con emotivo mensaje: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”. También, en otro post, escribió: “Amaste todo lo que hiciste y a quienes conociste, entregaste todo de ti, no tenías ni un defecto, siempre impecable, sin vicios, siempre enfocado en tu mejor versión y en darme tu mejor versión. Te disfruté cada segundo que estuviste conmigo. No desperdiciamos nunca un minuto para amarnos al cien. Lo que tú y yo éramos, siempre seremos. Un día estaremos juntos de nuevo, mi amor. Te amo por siempre, te extraño y me derrito por verte”.

También agregó: “Eres el hombre más hermoso del planeta tierra y el ángel más hermoso en el cielo. Gracias por prestarnos tu hermosa presencia y hacernos felices a todos, ante mis ojos nunca nadie brillará tanto como tú, te amo, te amo, te amo y no quiero despedirme. Te amo con todo mi corazón como todos los días te lo digo, nenito vuelve, por favor, no quiero estar un día más sin ti.