Nuevo escándalo en Miss Universo, Chile pide perdón: “No me negué”. ¿Qué hizo?

Esta semana una conducta del ejecutivo local de Miss Universo en Tailandia Nawat Itsaragrisil contra la representante de México, Fátima Bosch, en medio de un evento del concurso le costó una sanción de parte de la junta directiva principal.

Según informó la Miss Universe Organization (MUO), el tailandés fue sancionado luego de un intercambio de palabras con la candidata mexicana en Bangkok. La organización desscribió su comportamiento como “incompatible con los valores de respeto y dignidad hacia la organización e incluso, se anticiparon acciones legales..

Nawat suspendió una cena que tenía con la actual soberana del concurso, así como con diez candidastas fuertes en redes y pidió perdón por su comportamiento explciando que en ningún momento quiso ofender a nadie. La Organización, por su parte, desautorizó cualquier actividad ajena a la agenda oficial.

“Nuestros patrocinadores expresaron preocupación y presiones que los llevaron a suspender su apoyo. En consecuencia, no podemos continuar con la actividad como estaba planeado”, indicó la organización en un comunicado.

Ahora ocurre un nuevo incidente para afectar a otra de las reinas latinoamericanas. La reina en cuestión es Inna Moll, Miss Chile. La beldad decidió unirse a un trend viral de TikTok, conocido como “Addicted to You”, que se ambienta justamente con la canción del mismo nombre que interpreta Shakira.

La reina no imagino que aceptar podría acarrearle críticas. En el video se ve a la soberana de belleza de Chile simular inhalar un polvo translúcido, que luego ella aclaró era maquillaje,parecía que todo era parte de una broma para evidenciar su transformación con ayuda de los maquilladores.

Pese a que el video tenía un tinte de humor, en las redes se llenó de críticas de cibernautas que consideraron que logró el efecto contrario.

Miss Chile pide perdón

El hate recibido fue tal que algunos expertos consideraron que esto podría costarle su desempeño a la aspirante a la corona, que ya figura entre las favoritas. Fue por esto mismo que Inna Moll decidió excusarse a través de las historias en su Instagram. “Deseo disculparme con quienes se sintieron ofendidos, pero también quiero aclarar lo que ocurrió”, dijo la candidata. “Ese maquillador me dijo: ‘Graba esto’. Y no sé si fue por el idioma que no nos estábamos entendiendo bien, porque le decía que no y él seguía y seguía... y con todo lo que está pasando, no me negué. Aunque debí haberme negado rotundamente”, dijo la aspirante de 28 años.

Aquí más noticias que son tendencia