One Direction enfrenta nuevo luto. Murió Paul Roberts

A pocos días de cumplirse un año de la muerte de Liam Payne, los ex integrante del famoso grupo juvenil enfrentan la muerte de otro de sus cercanos. Las Spice Girls también se mostraron dolidas por el fallecimiento del coreógrafo.

Por Redacción Vea
30 de septiembre de 2025
One Direction enfrenta nuevo luto. Murió Paul Roberts
Fotografía por: Instagram

El próximo 16 de octubre se cumple el primer aniversario de la muerte de Liam Payne, uno de los integrantes del famoso grupo musical británico One Direction. El joven falleció a los 31 años recién cumplidos, luego de caer por el balcón de la habitación del hotel Casa Sur en la zona de Buenos Aires, Argentina, donde estaba vacacionando.

Su muerte fue motivo de investigación por parte de las autoridades e involucró aspectos como venta ilegal de drogas por parte de personal cercano al hotel.

Muere coreógrafo de One Direction

Ahora a pocos días de ese aniversario, los One Direction se enfrentan al fallecimiento de Paul Roberts, el coreógrafo británico que acompañó a la agrupación por varios años en sus giras y se ocupó de sus montajes de baile. A Roberts se le atribuye haber sido parte de la construcción del estilo que dominó los escenarios cuando One Direction se presentaba.

En el 2021 Roberts hizo parte del equipo de trabajo de Harry Styles.

Según las redes sociales del mismo bailarín, él murió el 26 de septiembre a los 52 años luego de luchar contra el cáncer.

“La noche del 26 de septiembre, después de una valiente batalla contra el cáncer, Paul falleció tranquilamente en su casa, rodeado de su familia”, mencionó el comunicado que fue compartido en las redes del fallecido. “Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia. Descanse en paz”, puntualizó el post.

De momento, ninguno de los ex One Direction ha reaccionado públicamente a la noticia del fallecimiento de Roberts. Lottie Tomlinson, hermana de Louis, comentó en la publicación con un corazón roto y un emoticón con lágrimas.

EL coreógrafo también fue cercano a la agrupación Spice Girls, de la cual fue parte Victoria Beckham, en las redes de la misma, lamentaron el fallecimiento: “Fue una parte integral de nuestra gira de 2019. Su creatividad, pasión y alegría por la vida fue evidente a lo largo de nuestros espectáculos. Además de tener un talento increíble, Paul era simplemente una persona maravillosa. Irradiaba felicidad y positividad. Todos tuvimos suerte de conocerlo y compartir amistades más allá de la gira. Estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento y estamos enviando amor a su marido y a toda la familia y amigos de Paul en este momento tan difícil. Te vamos a extrañar Paul”, mencionó el comunicado puesto en las redes.

Temas:

One Direction

Paul Roberts

Spice Girls

Liam Payne

