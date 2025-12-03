Logo Revista Vea
Documental de Sean Combs en Netflix: esto revela la nueva serie de P. Diddy

El más reciente material de la plataforma revela videos que el mismo artista grabó antes de ser apresado.

Por Redacción Vea
03 de diciembre de 2025
Documental de Sean Combs en Netflix: esto revela la nueva serie de P. Diddy
Fotografía por: ANGELA WEISS

Sean Combs quien fuera uno de los artistas más sonados, poderosos y famosos de la música estadounidense, fue condenado a 50 meses de prisión, logrando eludir la culpa por los delitos más graves relacionados con trata de personas y crimen organizado. Fue hallado culpable por cargos de transporte para prostitución.

La historia de la caída en desgracia de Sean Combs, ahora está en pantalla de Netflix en la serie documental “Sean Combs: The Reckoning”, producida por Curtis ´'50 Cent’ Jackson. La apuesta se estrenó en Netflix este 2 de diciembre.

Actualmente, P. Diddy como es conocido el otrora Puff Daddy, paga su pena en una prisión federal en Nueva Jersey. Se estima que el 8 de mayo de 2028 salga libre o incluso antes pro buen comportamiento o bajo palabra.

¿Qué cuenta el documental de Netflix sobre P. Diddy?

El documental anticipó la directora y productora ejecutiva, Alexandria Stapleton, va más allá de ser solo la enumeración o el relato de los hechos de Combs que derivaron en su captura y condena. Es un espejo que refleja al público y lo que significa cuando ponemos a nuestras celebridades en un pedestal tan alto. Espero que sea una llamada de atención sobre cómo idolatramos a las personas”, mencionó la productora al respecto.

El caso, que detonó en noviembre del 2023, con la demanda por abuso sexual presentada por Cassie Ventura, la ex pareja de Diddy, incluye material inédito y entrevistas exclusivas con miembros del círculo cercano de Combs, quienes detallan cómo ocurrió todo. En este orden de ideas, se incluyen a Aubrey O’Day, ex integrante de Danity Kane; Capricorn Clark, su ex asistente personal; Lil Rod y Kirk Burrows, quienes acusan a Combs de abuso sexual, físico y mental y Al B. Sure, expareja de Kim Porter, quien relata su propia experiencia.

Así mismo expone vídeos grabados por él en un hotel de Manhattan mientras se preparaba para su arresto en septiembre de 2024. Justamente ha sido este material el que han pedido los abogados del músico sea excluido.

La docuserie evidente la tensión y preocupación de sean Combs por su situación legal y la consciencia que tenía, antes de ser arrestado, de que su caso era grave y podía llevarlo a prisión. “Estamos perdidos”, se le escucha decir en un momento al también empresario, en un momento de los cuatro episodios que compone el controvertido documental.

Video Thumbnail

