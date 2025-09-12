Nació Emilia, la bebé de Jessi Uribe y Paola Jara. Publican primeras fotos

Hace unos minutos, Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron a través de sus perfiles de Instagram el nacimiento de Emilia, su primera hija. La noticia la dieron a conocer con un reel de fotografías donde aparecen en la sala de parto, mientras la intérprete de Mala mujer carga a su bebé en su pecho.

“Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios 🙌🏻 por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia 👶🏼 🙌🏻 Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros 🫶🏻 los amamos", se lee en el post que, en menos de una hora, alcanzó los 92 mil likes.

Sus amigos les han dejado mensajes de felicitaciones. Yeison Jiménez comentó: “Alabado Dios, que todo salga muy bien. Bendiciones a esta princesa”. Arelys Henao dijo: “La bendición más grande ❤️ Dios cuide y proteja siempre esta familia tan hermosa ❤️ Los quiero mucho”.

Asimismo, sus seguidores también dejaron sus impresiones: “Qué gran bendición”, “bendiciones para Emilia y los papitos, bienvenida”, “Dios los bendiga en esa hermosa etapa un abrazo”, “muchas felicidades para la familia, bienvenida princesa hermosa”.

¿Cuántos hijos tiene Jessi Uribe?

Los intérpretes de Como si nada llevan juntos más de cinco años. Después de su matrimonio, en el 2022, hablaron de la posibilidad de tener hijos, de hecho; hace poco revelaron que perdieron dos bebés; sin embargo, hoy su sueño de ser padres se hizo realidad con la llegada de Emilia.

Aunque es la primera hija juntos, el santandereano ya es padre de otros cuatro hijos: dos niños y dos niñas que tuvo con su primera esposa. A través de sus redes sociales, el artista de música popular suele publicar momentos especiales con los niños, quienes, al parecer, también tienen una buena relación con Paola.

En una reciente entrevista con Vea, los artistas expresaron su emoción por la llegada de la nueva integrante de la familia: “Es una bendición para los dos y es un angelito que unió dos vidas y que va a escribir una nueva historia en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias y Dios quiera que en la música también, ojalá que salga cantante y que cumpla los sueños que no hemos cumplido nosotros todavía”.

Sobre la posibilidad de tener más hijos, dijeron: “Ya por mi parte creo que Emilia será única hija, pero tiene cuatro hermanos más que si Dios quiere, se la van a llevar muy bien”.