Paola Jara mostró por primera vez a Emilia: “Hermosa”

El 19 de noviembre del año pasado, Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron el nacimiento de Emilia, su primera hija juntos. Los cantantes de música popular compartieron con sus seguidores la felicidad de haberse convertido en padres. “Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros, los amamos”, escribieron en ese momento.

Así es Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe

Desde que la pareja anunció que su bebé estaba en camino, los seguidores de ambos artistas han estado muy pendientes de cualquier novedad sobre la pequeña. Sin embargo, ambos decidieron mantener en privado el rostro de Emilia, lo que ha generado aún más expectativa entre sus admiradores.

A pesar de estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida, Paola también se enfrenta a los desafíos de equilibrar la maternidad con su carrera artística. Debido a sus compromisos laborales, presentaciones y giras, la cantante ha tenido que separarse de su hija por algunos días, algo que, como ha compartido, no ha sido nada fácil. La artista ha demostrado que sigue comprometida con su agenda profesional, cumpliendo con conciertos y eventos que ya había acordado. Sin embargo, también ha dejado claro que cada despedida es un reto emocional, ya que su prioridad ahora es Emilia.

En las últimas horas, la intérprete de Murió el amor compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía que muestra a la pequeña en un escenario tierno y delicado, reflejando la felicidad que siente la intérprete en esta nueva etapa como madre. En la instantánea se observa a la bebita de tres meses acostada boca abajo sobre un tapete. Aunque no deja ver su rostro, escribió: “Mi niña hermosa, te extraño”.

Los internautas no dudaron en comentar llenando la publicación de mensajes de cariño, bendiciones y elogios para la bebé. “Hermosa Dios las bendiga grandemente”, “Los hijot@s son el amor verdadero”, “Pao y Emi son la prueba más hermosa y firme de la maternidad dulce, de la bendición y del amor para toda la vida”, “amo a esa bebé, y me encanta verte feliz mi Pau”, “qué ternura mi Pao, Dios las acompañe”, “Emilia era ese complemento que faltaba en tu vida, eres afortunada y bendecida”, “Emilia nos tiene bonitos de amor a todos”.