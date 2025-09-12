Paola Jara y Jessi Uribe celebraron el baby shower de su hija. Así se llamará

El embarazo de Paola Jara ha sido uno de los más comentados de la farándula en Colombia. Luego de tres años de casados, los intérpretes de Como si nada se convertirán en padres. La paisa tiene siete meses de embarazo y a través de sus redes sociales ha documentado el proceso de esta nueva experiencia de su vida.

Así fue el baby shower de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe

Ayer, los artistas populares realizaron el baby shower de Emilia, nombre que le pusieron a la bebita. A través de sus redes sociales compartieron imágenes de la celebración en la que estuvieron sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos, Arelys Henao, Francy, Kelly Cárdenas y Alzate.

Paola lució una falda larga con un crop top de color palo de rosa y el santandereano un pantalón y una camisa manga larga del mismo color. Hubo una torta de cinco pisos y la decoración se destacó por sus colores verde, blanco y rosado.

La pareja ha recibido mensajes de felicitación en sus redes sociales: “Todos esperando con mucho amor a #BabyEmilia”, “la bendición más grande”, “estamos más tan felices como tú”, “Dios los bendiga”, “hermosa princesa, te esperamos con ansias eres el regalo más hermoso. Dios te bendiga siempre y a tus papás que los admiro”, “qué familia tan espectacular”, “baby Emilia pronto con todos nosotros”, “esa princesa será muy bendecida”, “que Dios siga llenándolos de muchas bendiciones”.

Con la llegada de Emilia, Paola Jara se estrenará como mamá, mientras que Jessi Uribe se convertirá en papá por quinta vez, teniendo en cuenta que con su primera esposa tuvo cuatro hijos: dos niños y dos niñas.

En su perfil de Instagram donde tiene 6,7 millones de seguidores, la artista antioqueña ha expresado su felicidad por convertirse en mamá. “Jamás me imaginé verme con estas súper curvas 🤭 y menos mostrando barriguita, pero hoy me siento poderosa y llena de vida”, escribió hace unas semanas, mientras presumía su barriguita de embarazada.