Paola Turbay se estrena en teatro y confiesa por qué no le teme a nada

Paola Turbay es tal vez uno de los personajes más reconocidos y queridos del entretenimiento colombiano. La Miss Colombia 1991, virreina de la belleza en Miss Universo 1992 enfiló su vida profesional hacia la presentación y posteriormente a la actuación, terreno en el que obtuvo excelentes críticas por su habilidad a la hora de asumir roles.

‘Las noches de Luciana’, ‘Noticias calientes’ y ‘Delirio’ en Colombia y series como ‘Cane’, ‘The Mentalist’, ‘True Blood’ y ‘Californication’, en Estados Unidos, ratificaron que era una intérprete profesional que solo se atrevió a pisar sets cuando se sintió preparada. En Colombia, su rol en la serie ‘Ana de nadie’ le valió buenos comentarios, y más recientemente en ‘La Venganza de Analía 2’, producción en que asumió el papel de la villana Paulina Peña, recibió el premio Produ como la Mejor Actriz de Superserie en Latinoamérica.

Sin embargo, a Paola, con 54 años de vida y 34 de experiencia frente a cámaras, le faltaba algo: Actuar en teatro, y lo hizo realidad como la protagonista de ‘Doble o Nada’, obra en la que actúa junto a Diego Trujillo. “Era algo que tenía ahí como en la lista y lo tenía pendiente y justo acababa de decir no a un proyecto con el cual iba a cerrar el año, pero finalmente no llegamos a un acuerdo”. La obra, que dirige la también actriz y dramaturga Ela Becerra, la enamoró.

Para la actriz no se trataba solamente de ‘chulear’ ese pendiente, para la intérprete era necesario que se tratara de una historia pertinente, por eso, luego de leer lo que le propusieron y sentir que era un relato “increíble,” “actual” y “contundente” que podía generar reflexión, conversación y dejaba una lección entre los espectadores, aceptó. El que Diego Trujillo estuviera ahí, solo le confirmó que era la pieza perfecta para ella.

Se trata de un thriller psicológico con tintes de comedia, que ya fue adaptado con éxito en Argentina y España. La historia muestra a Antonio y Alex, una pareja que entra en un juego de inteligencia y estrategia donde básicamente cada uno quiere tener el poder.

Así se preparó para el teatro Paola Turbay

Así, por más de dos meses, Paola entró en el mismo ritmo que la caracteriza cuando asume un rol en la pantalla. Enfocada en un trabajo de 8 horas diarias en el personaje que presenta frente a un público en vivo, sin cortes ni repeticiones. “Obviamente esto es contando con que tengo el tiempo, pero la idea es trabajarle por lo menos un mes de anticipación y le trabajo intensamente en horarios bastante exigentes”, comenta destacando que primero se concentró en la memorización del texto para luego entrar en el rol. El acompañamiento de Ela Becerra, la directora, fue vital en el proceso que exigió disciplina, algo que no es ajeno a Paola, sino la herramienta que siempre usa frente a cualquier reto. Así, en el teatro, demandante y riguroso, su preparación es muy parecida a la que asume cuando hace una interpretación para televisión.

Durante este proceso, Paola experimentó también algo nuevo en su vida cotidiana. La esposa de Alejandro Estrada, madre de Sofía y Emilio, la mujer que disfruta su granja, desarrolla tanta actividad diaria que, al final de la jornada, no tiene mayores problemas para conciliar el sueño. Pero ahora, con “Todo o Nada” esa situación cambió. Una especie de insomnio, de ‘poder apagarse’ pobló sus noches. Las emociones del día, los ensayos, el estreno, las funciones no le permitían dormir tan fácilmente, pero, aunque no entendía, se sentía feliz. “No era capaz, el cerebro era como con unos niveles de cuerpo, estaba total electrizada”.

¿Por qué Paola Turbay no siente miedo?

Paola advierte que no se trata de no sentir miedo, sino de saber cómo se vence. Es precisamente su disciplina la que espanta cualquier temor y por eso, cada jueves, viernes y sábado en función doble, sale a escena con mucho respeto por el público, pero libre de temores. “Dicen por ahí que no hay que perder el miedo y es verdad, porque eso también lo mantiene uno mucho más alerta, mucho más atento. En mi caso, puede que no tenga miedo, pero le tengo mucho respeto al público, al escenario, al oficio, entonces eso de pronto hace que me le acerque con cierta disciplina y con cierta actitud, pero al final del día pues no le tengo miedo a las cosas porque para situación de estas es como un regalo de la vida para crecer, aprender y divertirse. Siento que, en mi caso, el miedo lo que hace es entrenarme”.

La artista también valora el derecho a cometer errores. “No me da miedo a equivocarme, porque me parece que es parte natural de la vida. Lo siento más como oportunidades”, puntualizó.

